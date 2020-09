Para los empresarios de la construcción, el rechazo de Provincia "es a todas luces un error"

Aseguran que las obras privadas no son espacios de contagios y que los protocolos se cumplen a rajatabla. Foto: 0223.

El rechazo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires a los pedidos que había solicitado el intendente Guillermo Montenegro para reactivar distintos sectores en la fase 3 de cuarentena sacudió al rubro de la construcción, que desde hace semanas insiste en las gestiones para habilitar la obra privada en Mar del Plata.

A través de un comunicado, los empresarios de la construcción aseguraron que el revés de la administración bonaerense "afecta gravemente" a la actividad que configura el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y "es a todas luces un error conceptual" que va en contra de los trabajadores, las empresas y toda su cadena de valor.

El escrito, que lleva la firma de César Trujillo, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) seccional Mar del Plata, y de Patricio Gerbi, el presidente de la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, hace hincapié en la obra pública nunca estuvo paralizada en ningún punto del país.

"Estos es porque la industria fue considerada actividad esencial ya que brinda soluciones a la infraestructura sanitaria, hospitalaria, de provisión de agua y cloaca a las comunidades más carenciadas", según enumeraron en el documento al que tuvo acceso 0223.

Bajo este razonamiento, Trujillo y Gerbi cuestionaron "los motivos" que llevan a paralizar la construcción privada, cuando desarrollan las prácticas con el mismo recurso humano y bajo iguales protocolos de seguridad e higiene "sin participación de personas ajenas a las tareas, en espacios abiertos y ventilados".

Asimismo, los empresarios confiaron que bajo estas condiciones "las obras no son espacios de contagios" ya que cada trabajador debe ser examinado previo a su ingreso. "La enorme mayoría no utiliza el transporte público, con lo cual no están expuestos a ese riesgo. Todo lo contrario, son un espacio de control".

Del mismo modo, los directivos de la construcción apuntaron que cerrar las obras privadas estimula el trabajo informal con los riesgos laborales y sanitarios que conlleva, sin control alguno. "Esta paralización provoca consecuencias de empobrecimiento de los trabajadores y las empresas que ya están por debajo de su nivel de subsistencia", aseguraron.

Ante esta situación, Trujillo y Gerbi llamaron a las autoridades provinciales a "una reflexión para corregir medidas desacertadas que no generan ningún beneficio a la comunidad" e instaron a los concejales de General Pueyrredon a "adoptar una actitud realista e inteligente para evitar un mayor deteriororo de la economía" y autorizar la actividad de las obras privadas con los estrictos protoclos que ya fueron aprobados.

"Permitir las obras privadas es la mejor forma de preservar a los trabajadores constructores, permitiendo que realicen sus tareas formales y seguras al mismo tiempo que permitirnos que las empresas puedas generar los recursos para su propia subsistencia como generadoras de ocupación de mano de obra y desarrollo económico", concluyeron.

El comunicado de la Uocra y la Cámara Argentina de la Construcción