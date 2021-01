Revelan que el 75% de los perros que deambulan por las calles de Mar del Plata tienen dueños

La superpoblación de mascotas y la tenencia irresponsable de animales se convirtió en una problemática en Mar del Plata, donde los ataques de perros hacia seres humanos se convirtieron en moneda corriente en distintos puntos de la ciudad. Esta situación, en parte, se debe a que el 75% de los caninos que deambulan por las calles tienen dueños.

La cifra fue revelada a 0223 Radio por Pablo Alí, titular del Departamento de Sanidad y Control Animal de la Municipalidad de General Pueyrredon, quien atribuyó esta situación a "la falta de responsabilidad de la gente". "Los perros que andan por la calle son un problema. Hay gente que termina mordida o con temor a circular por la calle. Algunos animales actúan en jauría. Es un problema actual y a diario", consideró.

Otra de las problemáticas que acusa la dependencia es la demanda de los quirófanos. "Es increíble la cantidad de animales que necesitan ser castrados porque viven en la calle, la verdad es que no damos abasto. Siempre que ponemos más turnos se cubren enseguida", aseveró Alí.

El funcionario municipal adelantó que para 2021 el área se centrará en concientizar a la población sobre la tenencia responsable de mascotas, por lo que buscará aplicar sanciones a los dueños de los animales.

"Los caniles están ocupados por la irresponsabilidad de la gente. No queremos aumentar el número de caniles porque no es bueno ver un animal encerrado que sufre mucho, sino tratar de hacer sanciones para que empiecen a ser más responsables. La idea no es encerrar más animales, sino apuntar a la tenencia responsable", insistió.

Asimismo, llamó a la población a dar cuenta ante el organismo de la tenencia de perros potencial mente peligrosos (PPP) ya habitualmente suelen ser registrados mediante una denuncia. "Hay muchísimos de estos perros y creo que no tenemos registrados ni al 10%. Hay que hacerlo", enfatizó.

El lunes pasado, el Municipio inauguró la nueva sede del Departamento de Sanidad y Control Animal ubicada en Canesa esquina Guahanani, que funciona de 8 a 14. En las nuevas instalaciones funcionará un quirófano para realizar la esterilización quirúrgica de perros y gatos y se planea implementar a futuro un laboratorio con una oficina de vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas donde se realizará el análisis clínico, el diagnóstico y la detección temprana de triquinosis, parasitosis, brucelosis, entre otras; mientras que en la dependencia actual de Hernandarias al 10.200 continuará funcionando el consultorio antirrábico y el área de adopción de animales.