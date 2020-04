Preocupación entre los proteccionistas por la caída de las adopciones responsables

Diferentes proteccionistas de mascotas de la ciudad dieron su punto de vista respecto al panorama que viven los animales en tránsito en época de aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. "La cuarentena es un punto en contra", dicen.

Desde que comenzó el Aislamiento Social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del virus Covid 19, fueron muchos los sectores que tuvieron un "parate" en sus actividades cotidianas, entre ellos se encuentran los proteccionistas de mascotas que, en diálogo con 0223 expresaron su preocupación por la baja en las adopciones responsables de animales domésticos.

Daniela Colombo es una de las proteccionistas de mascotas marplatense con mayor numero de seguidores en las redes sociales, la joven asegura que, si bien es habitual que se busquen más cachorros que perros adultos a la hora de adoptar un nuervo integrante en la familia, desde que comenzó la cuarentena esta situación se multiplicó.

La joven es, al igual que todos los proteccionistas, muy cautelosa a la hora de elegir una familia para sus "malandras". "Hay adopciones lindas por supuesto, pero en este momento la gente está más cautelosa con este tipo de desiciones" relata.

Margarita pasada por agua!!!! 🌻🛁 . También fue el turno del chapuzón para otra de mis viejas!!!! Marga al igual que... Posted by Danu Colombo on Sunday, April 19, 2020

En esta línea, Daniela asegura que desde que comenzó la cuarentena creció el número de pedidos de adopciones de cachorros y eso le genera gran preocupación: "cuando indagas un poco más es porque no saben como entretener los nenes en cuarentena, o porque es de regalo para ellos o cosas del estilo. Algo que seguramente si no fuera esta situación no pasaría, porque por ejemplo muchas son familias que jamás han tenido perros, y están desesperados y te lo piden para ya, y muchos te lo dicen directamente no se como entretener los chicos", cuenta.

Según relata la joven en este tipo de casos, las adopciones tienen consecuencias negativas porque cuando la mascota crece "rompe cosas y terminan siendo descartados"

Marcela Morange, por su parte relata que "no se ha movido nada el tema de las adopciones. Y si vamos al caso también, la cuarentena es un punto en contra", asegura y explica que tanto ella como otros proteccionistas realizan visitas ambientales en el domicilio del futuro adoptante y, en el marco del aislamiento obligatorio esto no es posible.

"Creo que la mayoría de las Proteccionistas responsables lo hacen, entonces el aislamiento obligatorio impide que podamos hacerlo. Sí, se charla con el candidato a adopción, se le pasa cuestionario preadopción, pero se le aclara que debemos esperar, a que termine la cuarentena para el encuentro", explica la mujer.

LOLA 🐶 busca familia LOLA 🐶 en su tránsito Lola es bellísima y muy buena súper compañera Ideal familia con niños con otros perros !!!! Posted by Perritos del Casino MDP on Friday, March 6, 2020

Otra referente del proteccionismo es Celia Patuto, la mujer expresa que en Mar del Plata se incrementaron los casos de animales en la calle "desde cachorros hasta ancianos abandonados", dice aunque afirma que en la zona del casino aumentaron las adopciones.

" Cuándo comenzó el aislamiento había 7 perros. Cuatro fueron adoptados en familias hermosas pero lamentablemente en la costa zona Municipalidad y centro se han aquerenciado más de 20 que han sido abandonados", explica .

Es por eso que, según cuenta la mujer se armó una red de proteccionistas que a través de la Secretaria de Salud, les permite salir dos horas para poder alimentar a los animales abandonados. "En esta recorrida se ha podido percibir qué si bien parte de la sociedad está tomando conciencia y adopta

hay otra parte de ella qué los abandonan y en la mayoría de los casos sin castrar lo cuál implica una manada de 10 a 12 cachorros nuevos en la ciudad", explica.

"Es realmente muy importante el compromiso que han asumido los marplatenses. La ciudadanía le ha abierto las puertas de su hogar tanto a gatos como a perros y el promedio de adoptantes oscila desde los 25 hasta los 65 años", detalla Patuto

"La realidad es qué hoy por hoy las prácticas gracias a dios han cambiado y el animal dejó de ser objeto para pasar a ser sujeto hoy un animal en casa es parte de la familia", concluye la mujer.