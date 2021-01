Otra protesta en las puertas de la fábrica agudiza el conflicto en Balcarce por salarios adeudados

Una nueva protesta gestada en las puertas de la fábrica de postres y alfajores Balcarce agudiza el reclamo y agrega un nuevo capítulo por el incumplimiento de pagos hacia los trabajadores.

Representantes y afiliados del Sindicato Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros, y Heladeros (Starpyh) y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) se hicieron presentes en las puertas de la planta fabril ubicada en Rivadavia al 4200 para encabezar una ruidosa protesta para visibilizar la situación que atraviesan los empleados.

"Prometen que van a pagar a la gente y no lo hacen. El abogado que manda la empresa no cumple con lo pactado en el Ministerio de Trabajo. Hace un mes que no están cobrando. Realmente le están tomando el pelo a la gente", apuntó José García, secretario gremial de Starpyh.

El dirigente pastelero ratificó que la empresa tiene atrasos con los empleados en el pago de los salarios de noviembre y diciembre; el 70% del aguinaldo y el 6% de la paritaria acordada, además de una parte del aumento de $4.000 decretado para febrero pasado y que no cuentan con aseguradora de riesgo del trabajo (ART).

El conflicto inició la semana pasada cuando a 60 trabajadores de la fábrica se les negó el ingreso a sus puestos de trabajo luego de que realizaran una asamblea para definir el plan de lucha por la falta de pago.