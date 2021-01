Asaltan y apuñalan a un joven: denuncia un ataque homofóbico

“Endiosada.Ok (Joni)” tiene 23 años y este sábado por la noche vivió algo que excedía su imaginación hasta el momento. El sábado por la noche, cuando fue a encontrarse con una amiga en la parada de colectivos de Udine y 39, un hombre a quien solo conocía de vista lo insultó por su condición sexual, lo apuñaló en la cabeza y los hombros e intentó robarle el celular.

“Sufrí violencia por parte de una persona homofobica que a la vez me quiso robar. Fui a alcanzarle algo a una amiga que pasaba en el bondi a la vuelta de mi casa y cuando estaba volviendo, por detrás aparece una persona y me pide el celular. Le respondo que no lo tenía encima (lo había dejado cargando), no me dejo terminar de responderle y me empezó a apuñalar por detrás mientras me insultaba por mi orientación sexual”, recuerda “ el joven que se encuentra en su domicilio, recuperándose de sus heridas.

Según relata “Endiosada.Ok”, el agresor, a quien cree conocer de vista, lo apuñaló en la cabeza, espalda, btrazos e intentó cortarle la cara. “Me corría la sangre por la espalda, no podía reaccionar mientras me insultaba hasta que me di vuelta y empecé a dar pelea con la fuerza que me quedaba, porque me iba a matar”, dice.

Al escuchar los gritos, los vecinos asistieron al joven y llamaron a la ambulancia y a sus familiares, que decidieron, debido a la demora del servicio de emergencias, llevarlo al Hospital Interzonal General de Agudos por sus propios medios.

Una vez en el nosocomio, se le realizaron las primeras curaciones y se le tomó la denuncia, aunque “Ensiosada.Ok” no descarta ir al Inadi para exponer su caso “ni bien me recupere. Apenas tengo fuerzas para agarrar el celular”, dice a 0223.

“Por suerte llegue gracias a Dios. No fueron heridas graves, no me tocó ningún pulmón, la tomografía me salió bien por suerte, lo único que fue es que me tocó el tejido en la cabeza, no me pudieron coser bien así se supura bien. Por suerte estoy súper bien, ya en mi casa, todos mis seres queridos. Ya de a poco me voy a ir recuperando”, asegura.

Con esto tengo una enseñanza: a no salir de noche solo sin nada para defenderme, a no ser tan confiado, a siempre estar atento a toda persona que esté cerca porque te podes encontrar con alguien súper peligroso. Basta de esto, de violencia, de querer lastimar a una persona que no conoces por su condición sexual o por su celular, no les cuesta nada salir a trabajar o fijarse en sus vidas y nada más. Que les molesta que a una persona le guste otra persona de su mismo sexo?” reflexionó.