La pandemia acentuó las desigualdades en los barrios de Mar del Plata

La vigencia de la pandemia de coronavirus profundizó los problemas estructurales y acentuó las desigualdades en los barrios populares y las comunidades más vulnerables de Mar del Plata.

Según el segundo informe del proyecto "Monitoreo y seguimiento de las estrategias para minimizar la circulación del Covid-19 en el Municipio de General Pueyrredon" que llevó a cabo el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), las desigualdades socio-territoriales de la zona son mayores que en el relevamiento anterior, ampliando la brecha en la calidad de vida de la población.

Los datos recabados en octubre, cuando General Pueyrredon se encontraba en la fase 3 de aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo), reflejan que más de la cuarta parte de la población del distrito habita en espacios con deficiencias y riesgos materiales e inmateriales que reducen marcadamente sus niveles de bienestar.

Dentro del estudio también se realizó el relevamiento a partir de datos censales y también encuestas bimestrales a determinados actores sociales, entre los que se encuentran referentes de los Comités Barriales de Emergencia (CBE) y de comedores y merenderos de barrios en situación de vulnerabilidad.

Desde el proyecto dirigido por Marcela Ferrari destacaron que el informe refleja "de qué manera la pandemia profundizó las problemáticas preexistentes y generó nuevos conflictos", pero también recalcaron que "puso de manifiesto la forma en que esos desafíos fueron enfrentados por la red de actores políticos y sociales territoriales en relación con los distintos niveles del Estado y con otras instituciones y asociaciones".

Asimismo, señalaron que las acciones continuas y permanentes de las organizaciones sociales, los CBE, estrechando la relación con el Estado, fueron el principal sostén de los barrios en el contexto pandémico. Mientras que los comedores y merenderos, generalmente administrados por mujeres, fueron el eslabón de articulación más directa entre vecinos y los CBE.

La pandemia de coronavirus también profundizó los problemas de acceso a la salud, problemática preexistente a la pandemia pero que ahora se complejizan aún más. El 70% de las personas consultadas contestó que no dispusieron de lugares apropiados para permitir el aislamiento en caso que las condiciones de las viviendas no sean adecuadas y en un mismo porcentaje los vecinos no tienen acceso a los elementos que aseguren higiene -jabón, lavandina, alcohol- y no se les ofrecieron soluciones a esas necesidades por parte del Estado.

Las necesidades de higiene básicas se recrudecieron al punto que, en relación con el primer informe, se modificó el orden de prioridades. Hoy la mayor prioridad resulta ser la situación deficitaria de los servicios de salud, en lugar de la asistencia alimentaria.