Fernando Gago: "Intentaremos que a Aldosivi se lo reconozca por su forma de jugar"

Horas después de dirigir su primera práctica, Fernando Gago fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Aldosivi, en una conferencia de prensa virtual mediante la plataforma Zoom y el canal de YouTube del club portuense.

El exfutbolista de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Selección argentina y Vélez estuvo en la mesa de un salón del hotel Uthgra-Sasso junto al vicepresidente José Marcelo Moscuzza y el director deportivo Ciro Lubrano. Detrás de las cámaras y luego en la foto final, el cuerpo técnico que lo acompañará: los asistentes Federico Insúa, Diego Cogliandro (exfutbolista marplatense, con paso por Aldosivi en 2005/2006), Gastón Madonni y Gustavo Gallego; el preparador físico Roberto Luzzi (exBoca, Selecciones juveniles, entre otros) y el analista de video Gabriel Gómez Stradi.

"Ante todo, agradecerle al presidente por la oportunidad que nos dio junto a mi cuerpo técnico de poder trabajar en esta institución en mis primeros pasos como entrenador", comenzó el exmediocampista de 34 años. Luego, el jefe de prensa de Aldosivi Néstor Gambini leyó todas las preguntas acercadas por distintos medios.

A continuación, las primeras declaraciones de Gago como DT de Aldosivi.

El por qué de su arribo a Aldosivi. "La verdad que cuando recibí el llamado de Ciro (Lubrano, director deportivo) las cosas fueron muy claras desde un primer momento. Le pedí hacer un análisis del equipo, algo que pretendía. De ver las cosas positivas y negativas que tenía. Elaboré un informe. Tuve una reunión a los pocos días y ahí tomé la decisión de que podía aportarle algo a los jugadores y al club. La verdad

que me sorprendió para bien todas las instalaciones del club. No nos falta nada, y tenemos todo para trabajar".

Estilo de juego a adoptar. "Es difícil decirlo hoy, apenas voy un entrenamiento. Pero sí está claro que me gustan los equipos que jueguen bien a la pelota, que tengan posesión, que sean intensos. Obviamente me iré adaptando a las formas de los jugadores, de encontrar el potencial máximo de cada uno en cada momento, el que mejor esté para jugar. La idea va a ser clara desde un primer momento. Después iremos viendo y analizando cómo están los jugadores"

Análisis del plantel de Aldosivi en la Copa Maradona. "Es difícil hacer un análisis con un entrenador anterior. Hice un análisis de los jugadores pensando en lo que yo quiero. Creo que hay jugadores para seguir creciendo, potenciarlos, me encontré con un equipo con muchas ganas y predisposición para el trabajo, muchas ganas y eso es muy valorable. A partir de ahora empezaré a tratar de bajar mis ideas, concepto de juego, y desde ahí formar una identidad"

Su cercanía con los jugadores juveniles. "Voy a tratar de ayudarlos a ser mejores futbolistas, darles herramients para que puedan crecer, volcar un poco toda la experiencia que fui viviendo y también de lo que me preparé para ser entrenador. Después, hay un factor fundamental que es ser un poco docente con los ma´s chcios, enseñarles lo que es el profesionalismo y que estén lo más preparados posibles para jugar en primera división".

Luis Enrique, el entrenador que lo marcó. "Todos los técnicos me dejaron algo, algunos más otros menos. Pero siempre lo dije y me identifiqué, para mí el mejor fue Luis Enrique. El que me hizo abrir la cabeza de lo que es el juego, entenderlo y practicarlo de esa manera. Obviamente va a ser difícil pensar en un modelo de juego como el suyo, porque lo hacen muy pocos entrenadores, y estamos hablando del entrenador de la Selección de España. Lo intenteré, aprendí muchísimo de sus conceptos, en la forma de jugar, metodología de trabajo, en el día semanal, vamos a tratar de imponer un propio estilo, que a Aldosivi se lo reconozca por su forma de jugar".

Trabajo con inferiores. "Me gusta tratar de involucrarme en lo que más pueda. Por el Covid es dificil. Hablé con el entrenador de reserva, esperemos puedan entrenar lo más rápido posible para empezar a tener un análisis y variantes en los jugadores juveniles".

¿El "10" de antes es hoy un "5"?. "Poner un nombre de una posición, 5 o 10, dependerá mucho de las características del jugador. No creo que sea conveniente el tipico enganche del fútbol argentino. Los tiempos son más cortos hoy, la presión es distinta cuando enfrentan al rival generalmente reciben de espaldas. Los prefiero más de frente al campo. Pero es adaptable a las características del futbolista".

La llegada de refuerzos. "Esty acá porque creo que el plantel tiene grandes jugadores para hacer lo que yo pretendo. Los refuerzos se irán viendo día a día. Quiero un equipo que sea protagonista, que tenga buen juego, pero adaptándome a la característica de cada jugador"

Su sello. "Que el equipo tenga una idea futbolística, se lo reconozca por la forma de jugar y eso es lo más importante. Tratar de ganar, porque me gusta competir pero sabiendo la forma en que lo tenemos que hacer".