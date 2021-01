Defensores de Banfield se tomó "revancha" de Once Unidos

Borstelman le da indicaciones a sus jugadores. Once Unidos estuvo a la altura pero no le alcanzó. (Fotos: Prensa ACLAV)

En un partido muy equilibrado, donde la diferencia estuvo en los detalles, Defensores de Banfield cerró mejor cada uno de los sets y se quedó con el triunfo sobre Once Unidos por 3 a 1, con parciales de 25-22, 25-22, 17-25 y 25-23. Con este encuentro, se puso en marcha la burbuja de ida de la Fase Regular de la Liga de Vóley Argentina que se está disputando en Paraná. Una lesión de "Juani" Macció, en el primer sets, complicó las chances de los de Parque Luro. El viernes 11.30, se mide con Obras de San Juan.

Después de un arranque parejo, Once Unidos se encontró con una lesión de su armador y capitán Macció (tobillo) y eso generó no sólo el debut absoluto de Bautista Peralta sino también una chance que Defensores no desaprovechó. Con su opuesto Prieto a la cabeza y buena presión de saque (sumaron el propio Prieto, Piñero y Escudero), el verdinegro se adelantó en el tramo decisivo y no falló en el cierre, alcanzando el 25-22 tras dos intervenciones de Coto.

En el segundo, la (mala) suerte se invirtió ya que fue Tomás Dileo quien debió dejar la cancha tras un golpe, pero así y todo el Defe mantuvo el envión, con más de Prieto y Piñero como estandartes ofensivos. A pesar de ello, Once Unidos no se rindió y aplicó presión, quedando a un punto de distancia (23-22) después de ir atrás todo el set, pero no llegó a la igualdad. Tras un tiempo de descanso, dos bloqueos al hilo de Escudero redondearon un idéntico 25-22 de Defensores.

El siguiente capítulo fue un duelo de goleo entre Piñero y Zelayeta, con mejores números para este último y por lo tanto el eventual descuento de Once Unidos, que además contó con buenos ingresos de Rojas y Manzín. Fue el primer set en el que el conjunto marplatense tomó el control, incluso ante el intento de remontada del Defe, que achicó desventajas en la parte media (se acercó a 15-19), sin poder evitar el 25-17 y el 2-1 parcial.

Un férreo punto a punto marcó el desarrollo del que sería el set final, aun cuando el Defe llegó a buen puerto después de mucho trabajo. Necesitó 10 puntos de Prieto para amortizar el alto nivel de error en el segmento (13 en total), mientras que Once Unidos buscó vía Rojas y Zelayeta, pero de nuevo se encontró corriendo de atrás. La tensión llegó a su pico con el 23 iguales, momento en el que rotó Defensores y Prieto, desde el servicio, le puso fin al encuentro: 25-23 y victoria.

Síntesis

Defensores de Banfield (3): Tomás Dileo (1), Inayén Prieto (22); Leonel Escudero (11), Rodrigo Palumbo (3); Luciano Coto (12), Nahuel Piñero (12). Líbero: Lucas Herrera. Entrenador: Ricardo Bollonine. Ingresaron: Nazareno Caride (-), Gonzalo Estévez (-).

Once Unidos (1): Juan Ignacio Macció (-), Ian Mehamed (11); Iván Quiroga (6), Joaquín Layús (4); Marcos Richards (3), Mauro Zelayeta (16). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Bautista Peralta (3), Alejandro Manzín (1), Lukas Rojas (8).

Parciales: 25-22, 25-22, 17-25, 25-23

Árbitros: Gabriel Fernández - Karina René

Estadio: "Moisés Flesler", de Centro Sionista.