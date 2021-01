Paredi: “No es la gran temporada del año pasado, es la temporada posible”

En el marco de un crecimiento de los casos de coronavirus en todo el país y con Mar del Plata como uno de los epicentros del alza en la curva de contagios, la situación epidemiológica en el lindante partido de Mar Chiquita reviste, hasta el momento, cierta calma.

A la fecha son 34 los casos activos registrados en el distrito, 17 de los cuales se vinculan con personas con residencia en Santa Clara del Mar, 7 en General Pirán, 6 en Coronel Vidal, 3 en Vivoratá y uno en Mar de Cobo.

En diálogo con el programa ATR de 0223 Radio, el intendente Jorge Paredi reparó en los cuestionamientos que reciben por estos días los más jóvenes, señalados como los principales propagadores de la pandemia.

“No debemos focalizar el tema solo en los jóvenes. Los mayores también tenemos mucha responsabilidad. Hay que ser muy cuidadoso con esto. A veces el distanciamiento justamente no se da en los mayores. La gente en línea general cumple con los protocolos. Uno recorre los restaurantes, los supermercados, las farmacias, ve la gente con barbijo y que hay alcohol en gel en todos lados”, analizó el jefe comunal.

En esa línea agregó: “Hay algunas cuestiones puntuales con los jóvenes, que necesitan diversión y reunirse, al no estar autorizados los lugares bailables, buscan esparcimiento en algún espacio, por eso se da que se juntan demasiados en un mismo lugar. Tenemos que trabajar con mucha persuasión, no hay que estigmatizar a los chicos, hay que charlar con ellos y no imponer tanta represión”, entendió Paredi.

El intendente marchiquitense participó este martes en San Bernardo de la reunión convocada por el gobernador Kicillof para analizar la situación sanitaria en la provincia con foco particular en los destinos turísticos y avisó que el próximo encuentro se celebrará en Santa Clara del Mar.

“El dato más importante es que estamos vacunando. Eso es un gran acontecimiento del Estado presente. Lo claro de la reunión es que se decidió que cualquier medida que se tome la heremos en conjunto con la gobernación, desde donde conocen el territorio y están preocupados”, reconoció Paredi.

Sobre la actualidad en Mar Chiquita, el titular del Ejecutivo local contó: “Por el momento no tomamos ninguna determinación vinculada con cerrar o restringir las actividades. Quizá Mar Chiquita tenga la ventaja de que acá hay de por sí un distanciamiento natural, hay playas amplias, 67 kilómetros de costa, uno va a Mar de Cobo, a La Caleta o el balneario parque de la laguna y no suele estar cerca del otro porque hay mucha distancia. Solo en Santa Clara del Mar hay un poco más de gente, pero con un poco de prevención, en líneas generales se cumplen los protocolos”, entendió.

Consultado por el vínculo estrecho con General Pueyrredon y el impacto sanitario de la movilidad poblacional, Paredi analizó: “Mar del Plata tiene atractivos muy especiales para todos los que somos vecinos de esa ciudad. Debemos complementarnos, lo hemos hecho con los retenes durante el año pasado, hay que trabajar en conjunto, porque más allá de que hay matices diferentes, todos queremos que la gente trabaje y nadie quiere cerrar nada. Debemos cuidarnos”, zanjó Paredi.

Por último al referirse a la actividad turística, el intendente no anduvo con vueltas: “No es la gran temporada del año pasado. Hay gente, está circulando, este fin de semana largo hubo muchas personas por la costa del partido, hay muchas casas alquiladas con espacios en la zona de Mar de Cobo, La Caleta y Mar Chiquita. No está la hotelería llena, diría que hay un promedio de ocupación de entre el 50% y el 60%. Es la temporada posible, viendo el día a día y con la prioridad en la salud”, culminó.