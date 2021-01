Campazzo no vio acción y Nocioni "defendió" al entrenador

Como pasa desde su llegada a la NBA, Facundo Campazzo es noticia en todos los partidos de Denver. Si juega y si no lo hace. Porque cuando lo mandan a la cancha, muestra su rebeldía y desfachatez para jugar, pero si Mike Malone no le da minutos, todas las críticas apuntan al entrenador. En ese contexto, tras no entrar en la derrota frente a Dallas Mavericks, un emblema de la Selección, con paso por la NBA, como Andrés Nocioni, defendió la estrategia de Malone.

Este fue el primer partido en el cual el cordobés, exPeñarol de Mar del Plata y Real Madrid, no tuvo acción luego de haber sumado casi 23 minutos de promedio en las dos victorias de los Nuggets ante Minnesota Timberwolves. Además, se frustró la posibilidad de observar a Campazzo ante el base esloveno Luka Doncic, de apenas 21 años, con quien tiene una excelente relación ya que fue compañero del cordobés en el Real Madrid.

Precisamente, Doncic fue el goleador de Dallas con 38 puntos (11-15 en dobles, 2-7 en triples y 10-15 en libres), con 13 asistencias y nueve rebotes. En tanto, el pivote serbio Nikola Jokic de los Nuggets no quiso ser menos que Doncic y también aportó 38 puntos (10-21, 4-10 y 6-10), con 11 rebotes.

Consultado en una entrevista del sitio "Basquet Plus", Nocioni remarcó que "me parece que lo que hace el entrenador con Facu está muy bien. Lo va llevando de a poco. No lo quiso quemar de entrada, lo hizo conocerse con sus compañeros, lo hizo entrenar unos días más para ir llevándolo y que se vaya adaptando", analizó el "Chapu".

"La competencia en los equipos de la NBA es permanente. Siempre está, y no tiene que ver con que él sea extranjero o novato. Y el entrenador normalmente pone al que mejor está. Esto pasa continuamente y él va a saber encontrar su lugar. Lo que tiene que hacer es adaptarse y hacer el papel que le toque", destacó.

Malone argumentó que Dallas decidió poner un quinteto de "grandes" y por eso apostó por jugadores de mayor talla que el cordobés -mide 1.79- en la cancha. "A mí me cargan porque en mi primer partido tiré 19 tiros, pero la realidad es que yo me gané un espacio defendiendo, tomando rebotes y haciendo lo que hiciera falta, no anotando", recordó sobre su debut en la NBA con la camiseta de Chicago Bulls.

"Facu no va a generar juego de arranque, pero sí le van a quedar tiros abiertos, a los que no estaba acostumbrado, porque él no era de pararse en una esquina a esperar que le llegue el balón para tirar paradito. Bueno, acá se vio que esos tiros los va a tener y los tiene que entrenar para meterlos. Ya se notó que ese aspecto lo mejoró mucho", cerró.