Se perdió Pacha y ofrecen una recompensa de 10 mil pesos

Pacha es una perra mestiza cruza ovejero alemán que está perdida desde el pasado 25 de septiembre. A una semana de búsqueda, su adoptante decidió ofrecer una recompensa de 10 mil pesos por la mascota y publicó un sentido texto en las redes sociales. Al momento de su desaparición, la mascota tenía un collar negro.

"Estamos desesperados, ya no sabemos por donde buscar. Alguien la tiene que haber visto, ya es casi una semana que no aparece. Por favor si alguien la vio, la está reteniendo o sabe de alguien que encontró una perra por favor comunicarse", dijo Lucía, la adoptante de Pacha.

En su cuenta de Facebook la mujer manifestó su angustia por la ausencia del can que considera parte de su familia. "No sé si comiste, si estás al resguardo, si tenés frío, si te agarró la lluvia". manifestó.

"Si estás con alguien, espero que te esté cuidando, que te deje dormir en la cama o en el sillón como te gusta a vos. La tristeza que tengo me hace doler el pecho. Necesito que vuelvas, que me acompañes a todos lados, que volvamos a ir a la playa juntas, que salgamos a pasear, a ir al local juntas. Por favor, volvé. Te espera tu mantita en el sillón, y yo te espero. Espero que me pidas caricias, como haces siempre que das la patita para que te hagan mimitos", escribió.

Si alguien tiene a la mascota o puede aportar datos de su paradero, puede comunicarse con Lucía al 2235049820.