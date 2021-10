Ricardo Merlo: "Los servicios consulares italianos son lamentables"

El próximo 3 de diciembre en todo el mundo las personas con ciudadanía italiana participarán de las elecciones para la renovación de 107 Comités de los Italianos en el Exterior (Comites), que constituyen el principal instrumento de representación democrática en las circunscripciones consulares. Para participar, hay que inscribirse hasta el 3 de noviembre en la oficina consular.

La comunidad italiana en la Argentina es la más numerosa del mundo y Mar del Plata es uno de las ciudades con mayor tradición italiana. Ricardo Merlo, senador italiano y presidente de la Maie, estuvo este fin de semana en la ciudad para reunirse con los integrantes de la comunidad italiana y plantear la importancia de que participen en esta elección.

En una entrevista con 0223, Merlo señaló que impulsa dos cambios “fundamentales”: ampliar y mejorar los "lamenables servicios consulares" y la posibilidad de que todos los argentinos con pasaporte italiano puedan obtener una Green Pass, con la vacuna Sputnik V.

En Mar del Plata, la lista del Maie para los Comites estará encabezada por Mariana Lalanne y aquellos que necesiten cotactarse por algún tema vinculado a las elecciones o por cualquier tema consular pueden hacerlo al 223-6320000.

Merlo y Zin, con los representantes locales del Maie.

-Lleva un recorrido extenso que hoy lo encuentra en Mar del Plata. ¿Con qué expectativas?

-Primero encontrar a la comunidad italiana y hablar con referentes de asociaciones de voluntariados, que es lo que nosotros representamos. Nosotros somos un movimiento político sino un movimiento que nació del voluntariado italiano. Y también un encuentro con la lista de Comite porque es una elección muy importante. Queremos trabajar en varios temas pero hay dos fundamentales: uno es presionar y luchar para mejorar los desastrosos servicios consulares, que hoy son lamentables. Es una responsabilidad del gobierno y de la política que no les da a los diplomáticos los instrumentos para poder trabajar. Y el segundo tema, lo estamos trabajando en Roma y ya ha tenido resultados: la posibilidad de que le den los pasaportes sanitarios a todos los italianos que viven en el exterior. Hemos logrado primero, que hoy en Italia puedan entrar todos los italianos del exterior, independientemente de la vacuna que se hayan dado. Y segundo, que en Italia se los puedan vacunar, que en principio no pasaba. Y ya estamos peleando para conseguir que les den el pasaporte sanitario a los que tengan la Sputnik V, que en breve tendremos una respuesta positiva.

-Respecto a esto último, fue una lucha intensa por las cuestiones geopolíticas y ya está muy avanzado. ¿Hay una fecha concreta?

-No hay fecha concreta aún pero la decisión política ya está tomada en el Parlamento. En la orden del día, pedimos que se dé el pasaporte sanitario independientemente de la vacuna y el gobierno lo aprobó. Eso nos da la tranquilidad que en breve tendremos una respuesta. Hablo con el ministro de salud, que lo conozco bastante y me tiene al tanto de todo. Es tener un poquito de paciencia. No vamos a hacer cuestiones ideológicas ni de partido, sino que vamos a las cuestiones concretas.

-En la Argentina hay un universo de más de 1.000.000 italianos. Las funciones consulares las calificó como desastrosas. ¿Qué hay que mejorar?

- Hay que hacer un urgente aumento de recursos humanos, sobre todo tratar que se contrate a ítalo argentinos, para dar trabajo y porque el costo de traer un italiano a venir a trabajar acá, es más costoso por el desarraigo. Y también mejorar los recursos tecnológicos porque han cambiado el sistema y funciona muy mal. Nunca tuvimos una situación como la de ahora. Hoy renovar el pasaporte es una misión imposible.

-¿Se da sólo en Argentina o en otras partes de mundo?

-Se da en América Latina sobre todo, porque hay una fuerte demanda de servicios consulares por la situación económica de cada país. Pero renovar el pasaporte es un derecho y no puede un Consulado no dar ese servicio o que sea difícil de conseguir.

- En Mar del Plata en los tres últimos meses hemos tenido dos protestas por la dificultad de relizar los trámites de ciudadanía.

-Nosotros acompañamos esas protestas. Hace unos años atrás, se mejoró un poco pero luego volvió a empeorar. En los próximos meses vamos a organizar una protesta continental en frente de cada consulado, porque esto así no puede seguir.

-¿Y ante estos reclamos, hay una respuesta del gobierno italiano?

- Se hace difícil con este gobierno aunque la lucha no la abandonamos. Hemos realizado luchas y hemos conseguido resultados. Y esta la vamos a ganar y por eso pedimos a la gente que nos acompañe apoyando la lista Maie, que no es un partido político. Por eso pedimos el apoyo, porque esto nos ayuda para seguir reclamando por estas injusticias porque se pisotean derechos.

-¿Cómo hacer el ciudadano italiano para poder votar?

-Se pueden inscribir a través de una página web, donde está toda la información: www.maiemondiale.com

- ¿Más allá de estas dos cuestiones centrales, cuál es el objetivo que mucha gente participe de esta elección?

-Cuando haya más participación, habrá más atención de parte del gobierno italiano, por eso la participación es básica. Además luchamos por la paridad de género, porque las mujeres están discriminadas porque no pueden tramitar la ciudadanía italiana, lo que nos parece arcaico. También peleamos por las relaciones comerciales y que se formen inversiones italianas argentinas, argentinas italianas y se formen empresas Joint Adventures. También luchamos por la promoción de la lengua y la cultura italiana, que es una inversión porque eso se traduce en turismo y Made in Italy y el consumo de productos italianos. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, fue el año récord de inversión en la promoción de la lengua italiana en el exterior, con 50 millones de euros, que fue una cifra a la que nunca se llegó, año récord. Y vuelve cuadriplicado, algo que la política italiana no ve, porque tiene otras prioridades. Por eso es importante apoyar al Maie, porque el Maie está atento a esto.

Merlo y Zin, junto a todos los integrantes de la lista del Maie en Mar del Plata.

- ¿Con qué se encontró a Mar del Plata, una ciudad que tiene una comunidad italiana muy fuerte, de muchos años y mucha tradición?

-Una ciudad como siempre hermosa y que tiene una comunidad italiana que está arraigada, importante numérica como cualitativamente.

"No aprobar la Sputnik es una decisión 100% política"

Junto a Ricardo Merlo, en las recorridas por todo el país también participa el exministro de Salud de la Provincia y exsenador italiano, Claudio Zin. Para el médico, en base al diálogo que Merlo mantiene con el ministro de salud de Italia, "es posible" que los poseedores de la ciudadanía y con pasaporte puedan circular por la península.

"Hay más de 5 millones de personas en el mundo que tienen pasaporte italiano y realmente hay dificultades serias. Yo tengo las dos dosis de la Sputnik, fui senador por la república y no tengo la green pass. Aprueban la vacuna Sinovac y Sinopharm y no aprueban la Sputnik. Esto es una decisión 100% política", aseguró.