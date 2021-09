Se quieren ir pero el consulado italiano les demora los trámites hace años: "Argentina está cada vez peor"

Los cientos de descendientes de italianos en Mar del Plata que tratan de acceder a la ciudadanía del país europeo insistieron con su reclamo por la celeridad en los procesos administrativos y una mayor cantidad de turnos a través de un petitorio formal que hicieron llegar a fines de esta semana al Consulado Italiano de la ciudad.

En el escrito se recogieron 527 firmas con diferentes planteos aunque el pedido mayoritario de a 379 marplatenses está vinculado con aquellas personas que buscan un turno para la reconstrucción de la ciudadanía. También hay otras 92 personas que reclaman la emisión del pasaporte italiano y 56 que exigen el trámite de hijo directo.

"Estamos tratando de que el consulado se comprometa a poder cumplimentar con todos nuestros pedidos. En líneas generales pedimos que el sistema Prenotami funcione bien, que tolera la entrada de la gran cantidad de gente que solicita un turno y otro de los puntos fue pedir mayor apertura en el calendario porque mucha gente necesita un turno pero es poca la oferta", comentó Belén López Osornio, una de las voceras del grupo de ítalo marplatenses

La joven aseguró que hay casos de personas que hace 10 años intentan poner fin al trámite. "El petitorio no solo incluye firmas sino testimonios de personas que nos cuentan cómo llegaron a tener una carpeta lista, legalizada y traducida, para después esperar años para poder presentarla. Son muchísimos años de espera", lamentó, en declaraciones a 0223.

López Osornio compartió su caso personal: ella tiene carpeta de origen en Córdoba pero como vive en la ciudad se vio afectada ya que "no hay más comunicación entre los consulados". "Antes vos te anexabas a la carpeta familiar, y solo agregabas las actas desde mi nacimiento, casamiento e hijos, pero ahora eso no pasa más y hay que hacer una reconstrucción que lleva mucho tiempo y dinero. Esa es la indignación", manifestó.

Frente a las importantes demoras, la mujer reconoció que "hay que gente que ya no le importa si consigue el trámite para ellos sino que lo busca para sus hijos". "Hay personas de 40 o 45 años que tenían hijos menores cuando iniciaron todo y como todavía no pudieron presentar los papeles pero sus hijos son mayores buscan darles la posibilidad de que tengan la salida del pasaporte europeo para una cuestión laboral, personal, o de viaje", razonó.

"Lo que quieren es darle una oportunidad. La mayoría de las personas ve que la situación en Argentina empeora, que no hay salida, y que cada vez va peor, y entonces quieren la posibilidad de que ese pasaporte les garantice viajar tranquilos o poder tener, en el caso de una oportunidad laboral, la chance de decir 'bueno, tengo este título, soy profesional y aparte tengo este pasaporte'", ratificó

López Osornio dijo que hay personas que sacan el pasaje a pesar de no tener el pasaporte, algo que no alienta el Consulado. "Lo que hay que comprender es el contexto de la Argentina, que quizás vos aprovechás una oferta y lo vas pagando en cuotas", explicó, y agregó: "Esas personas generalmente tienen contrato de trabajo. Desde el consulado se piden que legalicen y que justifiquen el poder irse, y esa gente ya tiene posibilidad laboral y se está yendo, por lo general y por lo que he escuchado, a España".

"Mucha gente que hoy quiere que sus hijos hoy tengan la ciudadanía, lo quieren hacer para poder cumplimentar un titulo al que están aspirando, ya sea terminar el secundario o terminar la carrera universitaria y entonces quieren tener el pasaporte europeo", reiteró la vocera del reclamo de un importante número de descendientes de italianos.

La joven insistió en la importancia de acceder al "derecho a la identidad" y de dar la posibilidad de "mostrar el lazo sanguíneo con Italia" para obtener todos los documentos que corresponden. "Mar del Plata tiene alrededor de 50 mil ítalo descendientes con ciudadanía comprobada viviendo aquí", recordó.