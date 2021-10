Argentinos del Sud y Atlético Mar del Plata sacaron ventaja

Queríamos paridad, encuentros emotivos, en los que pasaran cosas y eso nos ofrecieron las idas de las semifinales del Torneo "Copa Cincuentenario" de la Liga Marplatense de Fútbol, que dejó mejor parados a Argentinos del Sud y Atlético Mar del Plata de cara a las revanchas. Los de Paso arrancaron abajo pero no se desesperaron y terminaron venciendo 2 a 1 a Nación. Por su parte, los de Quintas fueron más en el primer tiempo pero no lo pudieron abrir, Kimberley sufrió dos expulsiones, tuvo que hacer dos cambios, jugó a aguantar el complemento y se quedó sin nada a 8 minutos del cierre.

Galería de fotos

Argentinos del Sud vivió como una verdadera fiesta la primera semifinal en su cancha de la historia, vistiéndose de gala para recibir a Nación, uno de los grandes (sino el gran) candidatos a quedarse con el título. Y el equipo de Cristian Suárez hizo lo que quería hacer, ganar como local y trasladarle la presión a los de Luis Machado para la revancha en su casa. Y eso que el "bicho azul" comenzó ganando con una aparición de Matías Sosa a los 14' de la primera parte. Sin embargo, el local no se desesperó, siguió apostando a lo suyo y encontró la igualdad con Bruno Catalani a los 34 de esa etapa. El encuentro estaba para cualquiera en el complemento, y terminó festejando el dueño de casa cuando Guillermo Nuesch sancionó el penal que Bianchi canjeó por gol. 2 a 1 y el primer objetivo cumplido, llegar arriba a la vuelta y jugar con el apuro y la obligación de Nación, si quiere regresar a una final.

Argentinos del Sud sacó ventaja en la ida y buscará defenderla con uñas y dientes en el "Mario Della Torre".

En el "José Alberto Valle" pasó de todo. El viento tuvo protagonismo en la primera parte, Kimberley no pudo hacer su juego y Atlético Mar del Plata se mostró mucho más firme, lastimó y antes de los 2' tuvo la chance con un penal que le cometió Barucco a Trípodi y que el propio arquero le contuvo de gran manera a Silvio Vedda. De todas maneras, la visita no sintió el golpe y siguió dominando, manejó el trámite, por momentos sin profundidad, mientras que los de Galitiello pudieron salir dos veces de contra ataque con buenas acciones de Cardellino que desactivó de forma brillante Del Curto. A la media hora se le empezó a complicar el partido al local: Agustín Costa pisó mal, se le fue la rodilla y tuvo que salir. 4' más tarde, Mañas reaccionó a una falta de Vedda y vio la roja directa. Antes del final del primer tiempo, Cristobo (había reemplazado a Costa), golpeó sin pelota a Trípodi y también se fue a las duchas temprano. Y en la última, Cardellino cayó en el borde del área, Miranda no cobró nada, pero el goleador debió salir. Todo eso en 45'.

Atlético y la pelota, Kimberley defendiendo. Así se dio el segundo tiempo y el "decano" encontró el gol cerca del final.

Con dos hombres menos, el complemento mostró un Kimberley bien cerrado, firme, apostando al empate. Y un Atlético MDP obligado, que fue cayendo en la desesperación, no tuvo ideas ni claridad y no conseguía entrarle. Todo era hablado, protestado y el juego se jugaba como más le convenía al local, enfriando, corriendo los minutos y sin que el resultado se moviera. Pero a 8' del final, después de un centro que cruzó el área y alcanzó a cachetear Barucco, la pelota volvió, hubo una serie de rebotes y Juan Ignacio Fernández, de cabeza, empujó para el festejado 1 a 0. Los de Quintas consiguieron lo que querían, pero fueron por más y casi se lo empata Kimberley con un gran remate de Castillo que exigió una notable respuesta de Del Curto, que se terminó convirtiendo en una de las figuras de la tarde, con intervenciones puntuales pero decisivas.

Se hizo esperar pero llegó. Cuando parecía que no lo podía abrir, "Nacho" Fernández la encontró en la boca del arco y empujó de cabeza.

De esta forma, Argentinos del Sud irá a Nación sabiendo que el empate le sirve. El "bicho azul" está obligado a ganar por un gol para llevar la definición a los penales o por más para no depender de la "lotería". Por su parte, Atlético MdP hizo buena parte de su trabajo y buscará confirmarlo en su cancha ante un Kimberley que tendrá muchas bajas y que quiere seguir en carrera para buscar repetir la corona que tiene vigente de 2019.

Las manos arriba de Atlético. Entre ellas las de Del Curto, uno de los puntos altos del "decano".