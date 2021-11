Montenegro pidió a la oposición que “trabaje más y hable menos”

Faltan cuatro días para las elecciones de medio término y Guillermo Montenegro afirma que no maneja encuestas ni números. Confía en que el domingo se repetirá el respaldo hacia la lista de Juntos que encabeza Fernando Muro, pero evita hablar de la diferencia. El punto clave de la elección en Mar del Plata será ver si el oficialismo obtiene los votos suficientes para tener mayoría propia en el Concejo Deliberante. El intendente también le escapa a ese planteo y repite que todos deben trabajar para solucionarles los problemas a los vecinos. Sin embargo, llega un punto en el que sí marca una diferencia: cuestiona sin miramientos a los bloques opositores, a los que acusa de oponerse a todo por cuestiones electoralistas. "Sería bueno que trabajen más y hablen menos", les pide en una entrevista con 0223.

El jefe comunal también habla de la falta de diálogo con el gobierno provincial y la poca expectativa que tiene de que esto cambie luego del domingo. "Yo voy a insistir porque soy una persona que le gusta dialogar, pero no encuentro motivos para que cambie", reprocha, al tiempo que insiste que las elecciones ponen en juego "dos modelos bien distintos": uno de "diálogo" y otro de "autoritarismo".

En una extensa charla, habla del pliego del transporte, las críticas por las demoras en las bicisendas y el ingreso de personal al municipio y qué sintió al ver que no había sido invitado al acto de lanzamiento de la final de los Juegos Bonaerenses.

-¿Qué expectativa tiene para el domingo?

-Lo más importante es lo que se hizo. Lo que se plantea el domingo tiene que ver con dos modelos absolutamente diferentes, uno que tiene que ver con la escucha, con el diálogo, con plantearle al vecino las soluciones y permitir que el vecino te plantee los problemas; el otro tiene que ver más con el autoritarismo.

La importancia de esta elección es primero ir a votar. En las Paso hubo una baja participación, lo cual era entendible porque en las Paso siempre hay baja participación pero en particular con la vuelta de la pandemia, hubo mucha gente que no fue. La gente tiene que ir a votar para plantear su acompañamiento o no pero es importante que se exprese. Yo creo que es importante, pero también es importante seguir pensando en los problemas que tienen los marplatenses, compartirlos y buscar las soluciones. A mí no me cambia la forma de trabajar una campaña ni una elección. Cuando la gente te plantea en la calle sus problemas, uno tiene que estar atento a buscar soluciones.

-Las Paso fueron un respaldo hacia su gestión, pero en su momento se sorprendió por la amplia diferencia de votos, ¿cree que se puede sostener esa diferencia o ampliarla incluso?

-A mí me cuesta mentir. Se me ve en la cara. No estaba convencido de que iba a ser esa la diferencia. La verdad que me sorprendió. Y creo que tiene que ver con lo que estamos planteando, esto de escuchar y de buscar soluciones y de entender que yo voy a defender mi cuidad, más allá de que sea el Gobierno nacional, provincial, o el Gobierno de Caba, ya sea Horacio o Kicillof. Se trata de defender lo nuestro. Para mí es un orgullo ser intendente de mi ciudad en un momento complejo pero que también a mí me llena de orgullo haber podido estar trabajando junto a los marplatenses que le pusieron el pecho a la situación. Fueron años muy bravos donde los marplatenses se pusieron la camiseta y empujaron muy fuerte. Ojalá que podamos pensar a partir de lunes mismo en trabajar juntos porque necesitamos que haya soluciones concretas a los problemas concretos de la gente. Y esto no tiene que ver con el espacio político que integra cada uno sino con los problemas de la gente, y no pensar que le va a ir bien a un Gobierno o a otro. Me parece que eso es egoísta, y no estamos en momentos de ser egoístas. Ninguno.

Montenegro recibió a Rodríguez Larreta este sábado.

-Evita hablar de números o resultados pero un crecimiento de votos le podría dar una mayoría en el Concejo Deliberante, que es algo que a un Gobierno oficialista lo ayuda para poder impulsar sus planes.

-Yo no hablaría de lo que necesita un Gobierno sino de lo que necesita Mar del Plata, y eso va más allá de la pertenencia política. Lo que pasa ahora es que yo digo esta es una buena solución a un problema determinado y la respuesta del otro lado es ‘no’, ‘no’ y ‘no’. Entonces pido que me planteen una solución y quizás la oposición tiene razón porque yo no me creo el dueño de la verdad ni mucho menos. Pero lo que muchas veces veo es la negativa por la negativa misma pensando que esa es la manera de construir sobre la destrucción del otro. Eso me parece que es malo para Mar del Plata.

-¿Siente que el Frente de Todos en Mar del Plata tomó esa actitud?

-Hubo momentos que sí. Ahora sigo viendo que varios en la campaña hablan del empleo y el empleo, pero en un momento parecía que era casi un delito laburar en nuestra ciudad. Y en un momento se acompañó y en otro no, y estaba seriamente cuestionado por generar no solo aperturas, sino todo lo que entendíamos que era importante para lograr la Mar del Plata de todo el año. Yo creo que una de las buenas respuestas que vio nuestra ciudad a todos estos fines de semana que pasaron tiene que ver con todo el trabajo que se hizo este año y medio. Realmente creo que tiene que ver con eso, por cómo se encaró. Y uno no era que decía que tenía la verdad, sino lo que planteaba el vecino, con cuidados, siendo muy cauteloso, pero sabiendo que la solución no era salud o economía sino salud más trabajo. Había que ir por ese lado y no es que uno es un visionario sino que veía las soluciones que había en otro lado.

-Y ese cambio de postura en la oposición, ¿cree que se dio porque no estaban de acuerdo con las propuestas del Ejecutivo, como el rechazo al pliego del transporte, o por una cuestión meramente política?

-Lamentablemente creo que hubo muchas decisiones políticas porque no está la alternativa. No es que me decían esto no pero es mejor esto. Hubo otras fuerzas políticas que plantearon modificaciones a cuestiones que nosotros entendíamos que eran buenas pero insisto en que no soy el dueño de la verdad. Lo que pedimos siempre es que traigan propuestas, y propuestas superadoras, que pueden existir. Pero lo que ellos decían es no porque no. Y ahí no están afectando a un Gobierno, están afectando a los vecinos.

-¿En algún momento llegó a tener un diálogo más fluido para generar alternativas a estos proyectos?

-Hubo una primera etapa de la pandemia, con la Comisión de Reactivación, donde creo que ahí sí había un diálogo, siempre pensando en las actividades y comercios porque de eso se trataba la comisión. Pero hubo un día que se cortó el diálogo, y se cortó. Tampoco había un motivo para que se corte ese diálogo. Incluso, no estando de acuerdo con algunas decisiones que se tomaron, lo importante es mantener el diálogo pensando en por qué hay que mantenerlo, y eso es porque hay que construir mejores cosas para la ciudad y los vecinos.

De acuerdo a la diferencia, Montenegro podría tener mayoría propia en el Concejo a partir del 10 de diciembre.

-¿Encontró esa predisposición con Acción Marplatense, que se lo pinta como un ‘socio’ de un oficialismo para muchos proyectos?

-Para mí no pasa por ser socio, sino por entender los problemas que tiene la ciudad y buscar la solución. No se trata de votar sí o no de acuerdo a la pertenencia política. Vos dejás de ser el elegido de tu partido político cuando te eligen los vecinos de la ciudad. Tu responsabilidad es con los vecinos de Mar del Plata, no con tu espacio político. Yo, obviamente que estoy dentro de Juntos, pero cuando hay una decisión que afecta a Mar del Plata, mi responsabilidad es responderles a los vecinos de la ciudad. Todos los que tenemos cargos ejecutivos y legislativos tenemos la responsabilidad de quien te eligió. Esto es Constitucional 1 en la facultad, o sea, dejás de ser el elegido de un espacio para ser el elegido del pueblo. Y uno tiene que responderle al vecino. Eso es lo que me parece que tenemos que practicar más. No digo solo en nuestra ciudad sino a nivel nacional y provincial. Esto tiene que ver con acompañar las buenas decisiones, sin importar de quien sea, y cuestionar las malas y buscar una mejor alternativa en caso de que uno no esté de acuerdo con lo que se está planteando.

-¿Va a insistir con el pliego de transporte este año o va a esperar hasta el 2022?

-Más que el pliego de transporte, creo que hay que tener una discusión de toda la movilidad urbana de Mar del Plata, donde el pliego claramente era una parte porque ahí se tocaba la infraestructura, bicisendas, entradas de transferencia y otras cuestiones realmente importantes pero que no se discutieron en los últimos diez años. Lo importante del pliego es que ya se había hablado con más de doscientas instituciones, ya tenía una discusión previa importante, con lo cual para mí hay que volver a plantearlo desde una lógica que no tiene que ver solo con el transporte público sino con la movilidad urbana. Lo planteamos así. Yo no tengo problema en discutir ningún proyecto pero del otro lado no se presentó nada.

-Desde la oposición argumentan que sí hubo propuestas de cambio que no fueron tenidas en cuenta.

-Se discutió durante ocho meses y se hicieron esos planteos dos días antes. Todo tuvo que ver con la política lamentablemente.

-Hubo un planteo del concejal Ariel Ciano por la no ejecución de bicisendas, ¿qué pasó con ese proyecto?

-Se hizo parte que se está trabajando con el Gobierno nacional, e incluso ya están presentados todos los proyectos para definir el financiamiento. Yo creo que sería bueno que la oposición insista con su espacio político para que puedan existir esas obras en nuestra ciudad. Está claro que conocen los números de la ciudad y las necesidades que tenemos. Sería bueno que trabajen más y hablen menos.

-Hubo un pedido de informe del bloque Crear por los ingresos de trabajadores al municipio. Dicen que hubo uno cada dos días. ¿Qué le responde?

-Ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas… claramente es por la campaña política. Sería importante ver cuáles son las altas y bajas. Cuando uno compara las altas y bajas, y se ve que ingresaron en dos años 50 personas y que a Salud, en medio de la pandemia, ingresaron 52, entonces está toda la información. A mí me enoja porque esto no es así.

De hecho, cuando uno ve el gasto de personal en el inciso I, se bajó. Y eso tiene que ver con la política de austeridad que planteamos, en no gastar ni en el celular o el chofer. Y con los ingresos también. Tenemos una política muy pero muy austera. Entonces, decir, que hubo 300 ingresos pero olvidar que hubo 320 egresos, no parece serio. Sino no tendríamos capacidad de responder, porque son enfermeros, médicos, personal de la Patrulla Municipal, que presta servicios para el vecino. Ellos dicen que no mintieron pero omitieron información y esa omisión, en el medio de la campaña, solamente tiene el objetivo de pegarnos. Es mucho más fácil discutir sobre la verdad que hacer una ingeniería por buscar un título todos los días. Evidentemente hay muchos que les divierte buscar títulos cuatro días antes de una elección.

-¿Le sorprende de quién viene esa crítica? Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio fueron concejales que respondieron políticamente a su bloque y después se alejaron…

-No, para nada. Ha sido una constante. Uno no deja de ver que estos no son los problemas de los marplatenses. Las cosas pasan por otro lado. Realmente pasan por otro lado. Pero bueno, ellos entienden que así hay que trabajar para los vecinos. Yo no lo entiendo ni lo comparto pero ellos después se lo tendrán que explicar a los vecinos.

-Superado el proceso electoral, le quedarían dos años de gestión, en principio, y esperemos que sin pandemia… ¿Qué proyectos tiene en mente o qué cuestiones que tenía previsto desarrollar y no pudo por el Covid-19 le gustaría dejar iniciadas?

-Hay varias cosas. Una tiene que ver con tener una ciudad que realmente sea visitada todo el año. Eso me parece importante. Ahora tenemos eventos diferentes como la Media Maratón, la Maratón, el Rally, el Festival de Cine, la venida de la Copa del TC, y eso es importante porque genera trabajo. El trabajo es clave para mí. Es una de las cosas que más nos tenemos que ocupar porque generar trabajo de calidad es lo que nos va a permitir salir de la pobreza. Todo lo que tenga que ver con la educación y capacitación, es por ahí. Y el Distrito Tecnológico por eso es una de las cosas más importantes por el tipo de empleo que genera

-Sigue pendiente que la Provincia se adhiera a la ley de promoción de economía de conocimiento, ¿pudo hablar algo más en el último tiempo?

-No. Sí está pendiente e insisto que es importante. La verdad que hoy le estamos dejando la pelota demasiado fácil a Larreta. Yo quiero esto para mi cuidad y Tandil lo quiere para ellos y está bueno porque hasta se puede hacer un hub tecnológico que incluya, para nosotros, a Mar Chiquita y General Alvarado. No tiene que ver con que esto es para Mar del Plata y para un Gobierno de Juntos. No. Esto genera labura para toda una región.

-¿Qué otras cuestiones tiene pendientes?

-Todo lo que tiene que ver con el Puerto también es una discusión que hay que dar, no solo con la pesca sino con tener un Puerto multimodal, que para el tipo de ciudad que tenemos nosotros hay que hacer modificaciones de infraestructura clave para que eso ocurra.

-¿Y cómo ve el proyecto de exploración petrolera frente a la costa de Mar del Plata?

-Yo lo veo lejano. Yo sé que hay mucha gente que se preocupa y está bien, tenemos que estar preocupados porque cualquier tipo de trabajo de esas características tiene que estar sumamente controlado y regulado. No depende para nada del Municipio. Si vos me preguntás cómo puede llegar a impactar, creo que todavía estamos a muchísimo tiempo de que eso empiece a tener algún tipo de movimiento, y ahí si vamos a pedir todo lo que tengamos que pedir para que nos dé absoluta seguridad. Lo veo lejano pero sigo atento.

-Hay funcionarios actuales en las listas, ¿ya tiene en mente cambios en el gabinete?

-No. Paso a paso, día a día, hoy es el trabajo y no tiene que ver con la elección sino que mi cabeza está puesta en el trabajo y hasta diciembre no va a haber ninguna modificación, así que hasta diciembre todo el mundo trabaja como corresponde, desde tempranito.

La falta de diálogo con provincia y las medidas del gobierno: “La gente no elige por dos meses”

Montenegro habló de la falta de diálogo con la provincia.

-¿Cómo vio las medidas que se tomaron a nivel de Nación y Provincia pos derrota electoral?

-Es tarde, pero no tarde desde lo electoral sino para la gente. La gente necesitaba esto antes, y eso marca que no están en contacto. Si estabas en la calle, con el vecino, te dabas cuenta que era por ahí. Y no porque uno ve algo distinto sino porque la misma gente te lo dice. Y ahí es donde uno dice Es tarde. También creo que las medidas tuvieron un tinte electoralista y eso no es bueno porque es casi como creer que la gente te elige por un mes o dos meses y por un par de decisiones. Pero la gente es la que elige y lo demuestra claramente con los distintos procesos electorales. El voto no es de nadie, el voto es de la gente y va a donde la gente entiende; te va a elegir si se siente representada y si piensa que vos podés resolver los mismos problemas que sufrís con ellos.

-Una de sus críticas y de otros intendentes era que la Provincia tomaba decisiones sin consultar, ¿cambió eso?

No. La verdad que no. No cambió para nada.

-¿El cambio de jefe de Gabinete (el ingreso de Martín Insaurralde por Carlos Bianco) no mejoró el vínculo?

-Yo siempre doy crédito y digo que esto tiene que mejorar porque quiero que mejore para la ciudad. Pero hoy yo todavía no veo el diálogo natural que tiene que haber entre dos fuerzas y dos Gobiernos, cada uno con sus responsabilidades. La escucha, por más que se tome otra decisión, tiene que estar. No importa de qué partido político seas. Pero escuchame porque lo que me dicen los vecinos es esto. Y yo todavía no vi un cambio. Ojalá se produzca lo antes posible porque creo que es necesario.

-La semana pasada el gobernador Axel Kicillof inauguró la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Entiendo que no fue invitado, ¿le molestó?

-No, no fui invitado. Pero no me sorprendió porque es lo mismo que vengo diciendo. A uno le da cosa por Mar del Plata. A mí no se me ocurren esas cosas. Yo lo veo como natural que nos juntemos porque es un evento que se hace en Mar del Plata, y más aún porque Mar del Plata era uno de los tres distritos que más deportistas había aportado a la final de los Juegos. Creo que no tenía ningún sentido no participar. Pero son decisiones que tendrán que explicar ellos. Yo no lo hubiera hecho.

-Teniendo en cuenta que en los procesos electorales siempre inciden en cosas como la que contaba recién, ¿cree que la convivencia después del domingo será diferente?

-No encuentro motivos para que cambie, lamentablemente. Ojalá sí. Yo voy a insistir con el diálogo porque soy una persona que le gusta dialogar y que le gusta plantear la discusión para encontrar una buena solución. Ojalá cambie porque es bueno para Mar del Plata pero hasta ahora no lo he visualizado en esos términos…