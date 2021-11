Avanza Libertad pelea por ser la tercera fuerza: "Estaba dentro de nuestras expectativas"

Desde Avanza Libertad fueron cautos con los resultados de las Elecciones: "hay que esperar el escrutinio definitivo que se realizará en La Plata en los próximos días", sostuvo Gustavo José, primer candidato a concejal del espacio liderado por José Luis Espert y Javier Milei, a 0223.

Tras imponerse en su interna en las PASO de septiembre ante Susana Mezzadri y Hernán Alcolea, con casi el 98 % de las mesas escrutadas, su espacio pelea el tercer puesto junto a Acción Marplatense (7.31 % y 7.29 %, respectivamente), lejos del 8.33 % requerido para ingresar al Honorable Concejo Deliberante.

En el pequeño búnker ubicado en un local de la calle Moreno 3490, Gustavo José recién arribó a las 21 para reunirse con los fiscales que fueron llegando desde distintos puntos del partido. "Estamos con los resultados provisorios, somos por ahora la tercera fuerza más votada de la ciudad, producto del trabajo que venimos realizando, llevando las propuestas a los barrios, charlando con la gente", sostuvo el contador y Licenciado en Administración.

Respecto a la jornada vivida, el candidato a concejal sostuvo: "El trabajo fue muy arduo, estuvimos coordinando con mi equipo a todos los fiscales, que hicieron un trabajo excelente. Hubo algunos faltantes de boleta, pero pudimos solucionarlo".

Foto 0223: en el búnker de Avanza Libertad festejaron la elección realizada por Javier Milei en Buenos Aires.

José no se sorprendió por el resultado electoral: "Estaba dentro de nuestras expectativas porque veíamos que la gente se acercaba a pedir nuestras boletas, nos decían estar cansados de siempre lo mismo, que iban a votarnos a nosotros. Que no tenían trabajo, que la inseguridad los agobiaba y los otros partidos políticos no habían resuelto sus problemas", manifestó.

De cara al futuro, pese a no poder contar con una banca, expresó: "Nosotros vamos a seguir trabajando las propuestas de sentido común, defendiendo las ideas de la libertad de José Luis Espert y Javier Milei. La gente esta vez votó con libertad para la libertad", culminó. "Nuestra propuesta es general, un control de gestión: queremos saber cómo se gasta cada peso que ingresa a las arcas municipales. Ese dinero es de la gente, no del intendente ni la Municipalidad. Hay que equilibrar las cuentas públicas y promover el empleo a través de poner en marcha el Parque Industrial, para que comience a generarse más trabajo. Incentivar a los