Juntos celebró el triunfo y cruzó al Gobierno: "Vive en un mundo paralelo"

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió este lunes para analizar los resultados de las elecciones legislativas 2021, y tras fuertes críticas contra el Gobierno aseguraron que no hubo convocatoria al diálogo por parte del presidente Alberto Fernández.

El encuentro estuvo encabezado por Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Miguel Ángel Pichetto, y Maximiliano Ferraro, aunque contó con la presencia de los principales dirigentes del PRO, la UCR, el Peronismo republicano y la Coalición Cívica. Esta vez, a diferencia de lo que pasó en el búnker el domingo por la noche en medio de tensiones internas, los representantes opositores buscaron bajar un mensaje de unidad de cara a los próximos dos años.

“Nosotros ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo. Hay que poner las cosas en su lugar. Juntos por el Cambio hizo la mejor elección de su historia. Sacando lo que son unas elecciones de ballotage que no tienen la misma dinámica. Sacamos el 42,3% de los votos. Nos acercamos a ganar una elección en primera vuelta. Ellos no llegaron al 34%”, dijo Bullrich en conferencia de prensa.

Y profundizó: “De los 127 diputados en disputa, nosotros sacamos 61/62 que se está discutiendo en La Rioja, y ellos solo 50. Logramos ganar seis provincias donde se discutían senadores y logramos los cinco senadores que Cristina Fernández de Kirchner no tenga más quórum en el Senado”.

Sobre la reacción del Gobierno, la presidenta del PRO analizó: “Es de buenos demócratas aceptar las derrotas, llamar a quien ha ganado la elección. No hemos recibido ningún llamado del Presidente de la Nación​. Sólo hemos recibido que va a hacer un acto”.

Sobre la convocatoria al diálogo que tanto el presidente como dirigentes como Sergio Massa anunciaron antes de las elecciones, Cornejo señaló que no recibieron ningún llamado formal. “No ha habido ninguna convocatoria formal al diálogo. Es decir, que es un mensaje grabado en telepronter y paralelamente después va al acto y lo único que hace es responsabilizar a la oposición de los problemas del país”, se quejó.

En ese sentido dijo que no entiende “cuál es el mensaje exactamente”. “Estamos para contribuir por el país, todo el tiempo. Y creemos que hemos hecho una contribución ayer para ponerle equilibrio de poder al sistema político argentino”, señaló ex el gobernador mendocino. Y agregó: “Lo que analizamos en la mesa es que estos resultados significan una sola cosa: que el Gobierno tiene que cambiar el rumbo. Es un llamado de atención muy fuerte. Lamentablemente, creemos que el presidente, Victoria Tolosa Paz y todos los voceros que salgan están sordos, no escuchan este pronunciamiento popular”.

Por su parte, Pichetto aseguró que el de este domingo fue un “contundente triunfo y terrible derrota del Gobierno”. Y añadió: “Que el Gobierno deje de hacer negaciones, vive en un mundo paralelo. Tiene que asumir con dignidad que ha perdido la elección”.

Ferraro, en tanto, coincidió y dijo que les preocupa “que el Gobierno no entienda el contundente mensaje que dieron los argentinos”. Y concluyó: “Que se concentre en responder a los problemas más urgentes que se dieron a través del mensaje de la ciudadanía en el día de ayer, que fue 9.700.000 argentinos dijeron basta”.