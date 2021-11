A partir de ahora, las historias de Instagram durarán más tiempo

Esta nueva función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios .

Instagram, una de las redes sociales más populares del mundo con diferentes actualizaciones a lo largo de su historia, ya anunció la posibilidad de grabar Historias, aquellos videos cortos que solo son perduran en la plataforma durante 24 horas, que tengan un tiempo de visualización de hasta 60 segundos.

Con esta medida, la plataforma de Meta, el gigante que lidera Mark zuckerberg, busca generando más espacio de promoción para nuevas ideas de creadores de contenidos y campañas publicitarias por parte de empresas. El cambio es importante ya que, hasta esta fecha, las "stories" solo duraban 15 segundos.

Esta nueva función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios de Instagram, pues no todas las personas han recibido la notificación. “Estamos presentando historias más largas. Los videos de 60 segundos ya no se dividirán más en segmentos”, fue lo que se anunció.

Música en el feed

Por esta fecha, Instagram también se lanzó a probar una nueva función, actualmente solo disponible para usuarios en países como India, que permite a los usuarios agregar canciones a publicaciones en su “feed”.

Esto es lo que dijo la jefa de alianzas de Instagram en India desde su cuenta personal, @ladyroxpop, quien explicó que la nueva función permite agregar música a las publicaciones, como ya es factible en los Reels y las Historias de la aplicación.

Hasta ahora, son precisamente las historias de contenido efímero y los videos cortos con bandas sonoras las únicas herramientas de Instagram que pueden agregar música, como es el caso de plataformas como TikTok.