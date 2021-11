Quienes no estén vacunados tampoco podrán ir a restaurantes, gimnasios ni a centros comerciales

No solo será para los eventos masivos: tanto la Nación como la Provincia confirmaron este sábado que el "pase sanitario", el certificado virtual que habilita o no el ingreso a un establecimiento según el esquema de vacunación contra el coronavirus, se deberá exigir también en restaurantes, gimnasios, boliches, shoppings y cualquier otro tipo de comercio.

“El pase sanitario es la clave, es otra de las cosas que se definió ayer. El concepto es que para cualquier actividad donde uno pueda poner en riesgo a los demás hay que estar vacunado”, aclaró el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

El viernes, en la conferencia de prensa que dio la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se había ratificado el uso del pase sanitario para los eventos masivos - como recitales o partidos de futbol - pero no profundizó sobre otro tipo de acontecimientos y se limitó a mencionar que se aplicaría a "actividades de riesgo".

Pero con los dichos que dio Kreplak en las últimas horas, no quedó margen para la duda: “Entonces, si vamos a ir a un evento masivo, hay que tener el esquema completo de vacunación. Y si vamos a cualquier lugar cerrado, cualquiera, es con el esquema de vacunación completo a partir de los 13 años. Esto es [eventos] recreativos, deportivos, laborales, culturales y transporte público".

El funcionario de Axel Kicillof también aclaró que esta medida no tiene un carácter extraordinario sino que ya "está vigente en muchos países del mundo”. “El concepto es que hay que estar vacunado”, reiteró, en diálogo con El Destape.

A su vez, el sanitarista insistió en que “no hay razón científica ni sanitaria para no vacunarse” y si bien no condenó a las personas que no quiere hacerlo, sí consideró que es “injusto que se exponga a los demás a encontrarse con aquel que no se quiere vacunar y que tiene muchas más posibilidad de ser portador de la enfermedad”.

La medida todavía no está reglamentada y los detalles de sus aplicación en el área de legal y técnica del Gobierno pero, en principio, el pase sanitario lo podrá gestionar cualquier ciudadano -.vacunado, naturalmente, con ambas dosis de la vacuna - a través de la aplicación CuidAR, la misma que se utilizó en los momentos más críticos de la pandemia para autorizar la circulación de trabajadores o personas ligadas a "actividades esenciales".

Se aplica en diciembre

Vizzotti volvió a hablar hoy sobre este tema y confirmó que la idea es que se ponga en marcha a partir de diciembre para que tenga plena vigencia a lo largo de la temporada de verano.

"Queremos trabajar en el verano con las jurisdicciones y todas las áreas, como Cultura, Gastronomía y el Sector Privado, y no solamente para acelerar la vacunación, sino para sostener las actividades y disminuir la transmisión del virus”, expresó a radio La Patriada.

Además, al justificar a decisión de aplicar un pase sanitario, Vizzotti señaló: “Nosotros estamos trabajando hace meses con la idea de tenerlo listo cuando fuera necesario y oportuno. En la agenda del Cofesa estaba el tratamiento esta posibilidad antes de que hubiera novedades de la nueva variante”.

El Gobierno anunció la medida de restricción contra quienes no estén vacunados después de que este viernes se encendiera una alarma mundial con la aparición de Ómicron, la nueva cepa del virus que se detectó en Sudáfrica y que ya motivó severas medidas en distintos países de Europa. Hasta ahora, se comprobó que es más transmisible pero se desconoce su grado de letalidad.