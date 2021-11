Borelli, el apellido de la victoria

No es la misma. Primero llegó Mariana, que "voló" en los 10K y rompió el récord del circuito. Después fue el turno de Florencia, que es la dueña absoluta de los 21K y se subió a lo más alto del podio por sexta vez consecutiva (séptima en total). Luego de la carrera, con la alegría del triunfo en su casa, las mellizas Borelli hablaron con 0223 de lo que significa para ellas correr en Mar del Plata y festejar una nueva victoria.

Era la favorita y no falló. Flor dominó de punta a punta y cruzó con autoridad la meta de llegada ante el aplauso de todos los presentes en la distancia principal de la competencia. Quedó a 45 segundos del récord y eso que pensaba salir tranquila. "Para el corredor es medio imposible salir tranquilo (risas). Venía con un compañero mío que quería mejorar y lo acompañé. El día también se prestó, estuvo lindo, un clima ideal para lo que es Mar del Plata, veníamos de dos semanas de mucho viento, anunciaban lluvia y no pasó nada de eso, no podemos pedir más", analizó.

Flor imponiéndose en los 21K, por sexta vez consecutiva. (Foto: Diego Berrutti)

Correr en casa es un plus extra y ella lo sabe. Por eso, resaltó que "siempre es importante para mí estar y poder correr en mi ciudad con mi gente. Era necesario para todos volver a vivir esta fiesta, la gente estaba muy entusiasmada, es emocionante ver la gente preparándose, yendo para la largada, ese ambiente único que se vive". Y recordó que la última vez que se corrió en este circuito (luego había cambiado), fue en 2015 que "venía de tener a Milo, llegué primera y ahí estaba mi hijo esperándome para que le dé de comer, es inolvidable".

Por su parte Mariana, que tenía ganas de correr los 10K, también aparecía como candidata y estuvo a la altura y más. Con los 34'14", bajó un minuto el récord del circuito que lo tenía la lapridense Nadia Rodríguez (35'15" en 2012). "Trabajamos muy duro, tratamos de ser lo más profesionales posibles, sobre todo a fin de año que siempre cuesta un poco más, y los resultados llegan solos", explicó el secreto de sus victorias.

Maru llegando antes que todas en los 10K y batiendo el récord del circuito. (Foto: Diego Berrutti)

Y también remarcó lo que significa para ellas correr acá. "Correr en la ciudad siempre es un plus extra, es a fin de año que llegamos cansadas por lo que es toda la temporada, pero siempre estamos porque es una fiesta, queremos estar, nos emocionamos el día anterior, nos gusta estar en la largada, es una carrera muy importante para nosotras", señaló.

Además de destacar que "el clima estuvo ideal", Mariana contó sus sensaciones del regreso del Maratón luego de dos años: "Esperábamos mucho esta carrera. El año pasado no se pudo realizar por razones del Covid, se extrañó mucho, está buenísimo que venga tanta gente a correr, y eso que se lanzó apenas un mes antes. Fue poco tiempo y casi se agotó el cupo, Mar del Plata siempre es una opción hermosa para correr, así que agradecidos que vengan a nuestra ciudad"