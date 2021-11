Gastronómicos esperan por la temporada para dejar atrás "18 meses trágicos"

El titular de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), Luis Barrionuevo, visitó este lunes Mar del Plata, en donde analizó el presente de la actividad y auguró por una gran temporada de verano para dejar atrás "18 meses trágicos" producto de la crisis inédita que desató la pandemia de coronavirus en el sector.

El histórico dirigente de Uthgra garantizó que "los trabajadores van a cobrar en diciembre lo que queda de la paritaria 2021 y en enero comienzan con la paritaria 2022".

Después de la crisis inédita que mantuvo paralizado al sector durante varios meses, Barrionuevo detalló que por la pandemia de coronavirus se perdieron 100 mil puestos de trabajo e indicó que hoy por hoy en todo el país hace falta personal. Además, el secretario general pidió a los empresarios gastronómicos que se elimine la media jornada laboral y el trabajo en negro.

Luis Barrionuevo visitó la seccional de Uthgra en Mar del Plata. Foto: 0223.

Barrionuevo destacó los viajes de egresados que financiará el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para 220 mil estudiantes y destacó que la iniciativa generará más puestos de trabajo "fuera de temporada".

Después de los intempestivos cierres que sufrieron en el sector, el dirigente ponderó la inyección económica que hizo Uthgra desde sus propias arcas. "Estamos llegando a un punto de ver con mucha esperanza el recupero. Fueron 18 meses trágicos. El sindicato estuvo a la altura de las circunstancias, asistiendo con todo lo que se pudo, con plata, con alimentos, sábanas, abrigo, etcétera", valoró.

Por su parte, la secretaria general de la seccional local, Nancy Todoroff, destacó el cierre de las paritarias con un 49% de aumento y del plus de temporada con un 100% de incremento. "No tenemos las mismas paritarias que otros que sí pudieron trabajar en la pandemia. Sin embargo, la discusión nos permitió recuperos importantes", enfatizó.

"Estamos muy contentos con los resultados y sobre todo por lograr que desde enero tengan en su bolsillo lo que realmente necesitan. Vamos a tener una gran temporada, con reservas importantísimas en enero y creemos que como los gastronómicos y hoteleros acompañamos en las malas al sector, ahora también debemos recibir de las buenas", sostuvo Todoroff.

Nancy Todoroff, secretaria general de Uthgra Mar del Plata. Foto: 0223.

Elecciones en Uthgra

La visita a Mar del Plata de Barrionuevo tuvo lugar a pocos días de las elecciones internas que se celebrarán en el gremio el próximo 2 de diciembre con la participación de dos listas: la Celeste, encabezada por Todoroff, y la Verde que lidera Pablo Santín.

En este sentido, Barrionuevo cargó contra Santín, a quien acusó de "plantear una revolución chavista, que no condice con la seriedad que debe tener alguien que se precie de ser dirigente". "Ahora quiere hacer reivindicaciones que no hizo cuando estaba en el sindicato", apuntó.

"Nosotros elegimos a Nancy para nuestra seccional, para apoyar, porque las grandes inversiones se hacen desde el plano nacional. Y Mar del Plata tendrá la mejor estructura del país con su futuro edificio, porque es lo que se merece la ciudad, por la cantidad de trabajadores y trabajadora que hay, por la gran familia que somos", agregó.

Nancy Todoroff busca renovar su mandato en Uthgra al frente de la lista Celeste. Foto: 0223.

"El titular de la Lista Verde está lleno de mentiras y el jueves tendrá la oportunidad de demostrar en las urnas cuántos votos tuvo con las mentiras. Mucho tiempo dijo que él estaba con Barrionuevo y levantando firmas, lo cual yo tuve que salir a desmentir ante cada llamado de los empresarios o de los propios trabajadores porque en ningún momento le di el aval, porque no tiene conducta. No acostumbro hablar mal de un compañero, pero la mentira tiene patas cortas y era momento de aclarar. No es la persona en la cual nosotros podemos confiar en la responsabilidad de dar la conducción local, porque no está a la altura", concluyó Barrionuevo.