Después de dos años, Michetti reapareció y reivindicó a Macri: "Él hizo todo bien y no hay nada para decirle"

La exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hizo su primera reaparición pública en dos años al acercarse este miércoles a Dolores para apoyar a Mauricio Macri por su citación a indagatoria, en el marco de la causa por espionaje ilegal a las familias de víctimas del ARA San Juan, y reivindicó la gestión que precedió a Alberto Fernández asegurando que "se hizo todo bien".

"Es un disparate que nos trabemos y nos pongamos obstáculos con estas cosas porque queremos evitar que alguien que realmente está dispuesto a hacer las cosas bien, y como las hizo bien y no hay nada decirle, entonces dicen 'vamos a inventar cualquier cosa para sacarlo de la cancha'", sostuvo la exreferente de Gobierno, respecto de la cita judicial y su lectura de "intencionalidad política" en la investigación que involucra al expresidente.

Frente a los tribunales dolorenses, Michetti insistió a que Macri "lo acusan de algo que no tiene ningún sentido". "Buscan y buscan para ver cómo pueden ensuciar y no encuentran, y finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tiene sentido comun", aseguró, sobre la causa en la que interviene el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

Según la acusación, las tareas de espionaje que incluyeron el armado de fichas de familiares, de seguimientos y supuestas intervenciones telefónicas ilegales comenzó cinco días después de la desaparición de la nave, en noviembre de 2017 y tras una reunión que algunos de ellos mantuvieron con el entonces presidente. Macri, según la Justicia, estaba al tanto de las tares de espionaje según la Justicia puesto que recibía los informes de inteligencia. En el expediente ya fue procesado Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitular y vice, respectivamente, de la Agencia Federal de Inteligencia.

La exvicepresidenta de la Nación aseguró que Macri "estaba todo el día dedicado" as la gestión. "Yo estaba todo el día al lado de él en los viajes a las provincias, al exterior, trabajando en Casa Rosada con 25 mil reuniones por día... terminábamos a las 12 de la noche todos los días y yo llegaba a las 2 de la mañana a casa para levantarme a las 7 del otro día", recordó, sobre su paso por el Gobierno, en diálogo con 0223.

Al vincular la citación indagatoria con intenciones políticas por el período de campaña electoral que tiene lugar de cara a las generales del 14 de noviembre, Michetti pidió "competir con uno mismo". "En los países que les va bien, las personas compiten electoralmente y tratan de ser mejores que la vez pasada con ellos mismos", razonó.

"Entonces, si vos sos bueno, hacés las cosas bien, no robas nada y das todo lo tuyo para que el país salga adelante, lo que va a pasar es que las cosas van a salir bien. No entiendo esta situación permanente de querer sacar de la cancha al otro cortándole las rodillas y rompiéndole las piernas", apuntó la integrante del PRO.