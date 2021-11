Entre lágrimas, Ximena se despidió de Bake Off: "Me voy distinta"

La marplatense no logró convencer al jurado con el último desafío múltiple. Foto: Captura Bake Off

La última semana de Bake Off Argentina tuvo como protagonistas a seis participantes que lograron pasar todas las pruebas técnicas y creativas que les propuso el jurado gala tras gala. Sin embargo, la marplatense Ximena Alfaro fue elegida por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen para abandonar la competencia que busca al mejor pastelero amateur delo país.

“Van a hacer un cubo mágico, compuesto por 25 cubos que van a formar todas las caras del cubo; deben hacer dos masas, dos cremas distintas, cinco baños de diferentes colores y al menos usar dos técnicas para formar los lados del cubo mágico con alguna decoración”, explicó a los participantes Paula Chávez.

Para cumplir con todas esas condiciones contaron con dos horas y cuarto, y aunque a estas alturas los participantes ya están acostumbrados a la presión del tiempo, todos coincidieron en que la complejidad aumenta a medida que se acerca la final. Así fue como se enfrentaron al armado de tres pisos de pequeños cubos separados por lajas de chocolate templado que formarían el famoso cubo mágico comestible.

Si bien todos pudieron completar la cantidad solicitada y presentar sus preparaciones, hubo algunas mejores logradas que otras. Facundo, el joven cordobés que estudia ingeniería industrial, consiguió destacarse y lo premiaron con el delantal estrella celeste, que hasta el momento ostentaba "Carlitos".

Kalia, y Ximena no contaron con la misma suerte, y estuvieron en la cuerda floja. “Hice baños muy complejos y me equivoqué en el orden”, admitió la más joven de la competencia, Ximena, de 20 años.

“Debe ser muy difícil para ustedes, después de tantos meses de convivencia, los tres del interior, formaron como una pequeña familia acá”, comentó la conductora, mientras Damián Betular no podía contener las lágrimas. Luego hizo el anuncio definitivo de la nueva eliminada de Bake Off: “Quien continúa en la carpa es Kalia”, y la profesora de pintura tampoco pudo disimular el llanto. “Ella fue mi sostén dentro de la competencia y estoy muy agradecida; y la verdad es que me voy muy feliz, con mucho conocimiento, y con un cambio de chip de ideas, me voy distinta la verdad”, reflexionó Ximena.

Sobre el final Betular llenó de elogios a la flamante eliminada. “Xime, sos dulce, amorosa, rebelde, fresca, todo los que tiene que tener una mujer y más, sos vos; hoy una mala pasada hace que abandones la carpa, pero seguí adelante con esta profesión que te enamoró todos los días”