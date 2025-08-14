Es DJ marplatense, está de gira en Europa y sería la tercera en discordia de Evangelina-Demichelis: "Le metió los cuernos con esta chica"

Tras 17 años juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis habrían puesto fin a su relación y los rumores apuntan a una infidelidad con la DJ marplatense Stephie Moreno. Ella está actualmente haciendo una gira por Europa, pero en Mar del Plata dejó entrever su affaire con el ex DT de River.

El pasado verano en Argentina, la rompió en Mar del Plata: tuvo presentaciones en Quba, El Calamar Loco y Mute, entre otros escenarios, aprovechando el boom de las fiestas electrónicas y su capacidad como DJ. Pero Stephie vive desde hace meses en tierras aztecas. Según reveló Pepe Ochoa, periodista de LAM, Demichelis habría mantenido un vínculo de más de cuatro meses con Moreno mientras vivía en México, donde dirigía al club Rayados de Monterrey hasta mayo de 2025.

“Ella es DJ, tope de gama, muy linda, rubia, ahora está en Europa. Le metió los cuernos con esta chica”, aseguró el panelista, quien agregó que la joven mientras estuvo este verano en Mar del Plata habló con amigos sobre la relación.

El comunicador brindó la primicia en el ciclo de América con la anuencia de la modelo, que le dio el visto bueno para que lo contara. Si bien remarcó que se trató de una ruptura en paz, explicó que habría una tercera en discordia por parte del ex entrenador de River: "Según me avisaron, hay una persona que se robó su corazón en México".