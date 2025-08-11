Volver a amar: Carlos Monti estaría en pareja con una amiga de su esposa luego de enviudar

Hace dos años, la farándula se solidarizaba con el triste momento que atravesaba el periodista Carlos Monti que había perdido a su pareja.. Ahora, el periodista vuelve a ser noticia porque habría apostado nuevamente al amor.

"Esta historia parece que viene desde hace un tiempo, pero quedó a la vista de todos cuando Monti fue con esta señora, aparentemente en plan de blanqueo, al cumpleaños de uno de sus amigos. Lo vieron muy bien. A los dos, eh. A él y también a ella", dijo el Puro Show Fernanda Iglesias.

Al parecer. lo sorprendente es que la mujer que acompaña a Monti es una de las mejores amigas de su difunta esposa. "Es verdad que la pasó mal con su mujer y que fue un proceso largo ese, por eso la gente que lo quiere se puso bien. Pero hay un tema, y quizás ese sea el motivo por el que prefiera que todo quede como en stand by, detenido", dijo.

"El tema es que la mujer que sería su nueva compañera, que se llama Alicia y le dicen Liz, tiene una característica especial. El tema es que esta mujer era amiga de su esposa, y bueno se fueron dando las cosas y ahora estarían juntos. Quizás por eso él no quiere que se sepa", cerró Iglesias.

