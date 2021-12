Efecto "la pandemia ya fue": “La gente volvió a compartir los vasos y el mate”

La Región Sanitaria VIII anticipó este martes por un posible "pico" de contagios de coronavirus para la primera quincena de enero en Mar del Plata por lo que pidió volver a fortalecer los cuidados básicos como el uso del tapabocas, el distanciamiento y el lavado de manos después advertir un relajamiento de este tipo medidas ante la caída de casos que hubo en los últimos meses en el contexto de pandemia.

"Lo que uno ve, sobre todo en los días de calor, es que se vuelve a compartir el mate o los vasos y que se relajó bastante el uso de los barbijos o tapabocas. Insistimos en que todas las medidas preventivas tienen que seguir estando presentes porque no se modificó la situación", remarcó Gastón Vargas, el referente del organismo que depende de la Provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a 0223, el funcionario atribuyó este fenómeno de "relajamiento" a la leve suba de contagios que se advirtió en noviembre en la ciudad, después de largos meses de un piso muy bajo de casos de Covid-19, aunque también reconoció que por el mismo contexto de pandemia puede haber "fluctuaciones" en la cantidad de casos que se reportan a diario. "Afortunadamente no volvimos a ver impactos en el sistema sanitario como había antes", señaló.

Inclusive, Vargas estimó que habrá otro "pico" en el comienzo de la temporada como consecuencia de las juntadas que se organizan para Navidad y Año Nuevo, tal como ocurrió la última vez. "Quizás haya un pico de casos para la primera quincena de enero, dada las fiestas, que sería lo habitual y esperable", afirmó.

De todos modos, el referente de la Región Sanitaria bajó el tono de preocupación y sostuvo que mientras el número de casos "no tense la respuesta sanitaria" del distrito de General Pueyrredon no habría que encender un mayor signo de alarma. "Eso es parte de convivir con la pandemia durante estos meses", resumió.

En el marco de la conferencia de prensa que brindó este martes al mediodía, el sanitarista insistió en la importancia de avanzar hacia una "consciencia colectiva" en la población que permita "completar todos los esquemas de vacunación para poder pensar y transitar la temporada con una barrera epidemiológica suficiente".

Por qué la gente no completa sus esquemas de vacunación

Para Vargas, la razón que dilata la posibilidad de completar los esquemas de vacunación con ambas dosis tiene que ver con la óptima situación epidemiológica que sostiene Mar del Plata y el resto del país hace tiempo y también por propios problemas de organización en los vacunatorios.

"Hace varios meses que el sistema santiario no está estresado, y la discusión ya no pasa por el número de camas o la cantidad de casos diarios. Hay un descenso significativo de casos y eso también relaja porque la población parece no ver que igual seguimos en pandemia", analizó el médico.

Al mismo tiempo, el titular de la Región Sanitaria VIII reconoció que hubo algunos problemas "concretos" en los vacunatorios de los que son "conscientes" en la gestión. "A veces llega una persona para darse la vacuna y como no la pueden vacunar en el momento por distintas razones, después esa persona no regresa", lamentó.

Según el funcionario, son 70 mil las personas en Mar del Plata que se aplicaron la primera dosis pero que después no han completado el esquema con la segunda dosis correspondiente. Hay 40 mil personas de entre 20 y 30 años que deben aplicarse la segunda; hay 20 mil personas entre 30 y 40 años que se encuentran en la misma situación y hay otras 10 mil personas de entre 40 y 50 años que también tienen su cobertura incompleta.

Hasta esta fecha, en General Pueyrredon, hay una cobertura del 92 por ciento con primeras dosis de vacunas, lo que se traduce en 539 mil personas vacunadas, y un 76 por ciento de cobertura con segundas dosis, lo que se traduce en 413 mil personas con ambas dosis recibidas.

Todos los vacunatorios funcionan de lunes a viernes de 8 a 19 y de 8 a 14 sábado y domingo en la ciudad. En esos horarios se pueden vacunar libremente las personas mayores de 3 años con primera dosis y a partir del 10 de diciembre ya es de libre acceso la segunda dosis.