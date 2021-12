Montenegro repudió el procesamiento de Macri y pidió una Justicia "independiente y transparente"

El intendente Guillermo Montenegro se sumó al apoyo en redes sociales para el ex presidente Mauricio Macri después de que este miércoles sea procesado en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

El jefe político de Mar del Plata manifestó su "enérgico rechazo" a la resolución que tomó el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien procesó sin prisión preventiva y dictó la prohibición de salida del país del líder del PRO.

"Quiero manifestar mi enérgico rechazo ante esta situación que hoy perjudica a @mauriciomacri pero que habla de una Justicia que no es la que la mayoría de los argentinos queremos: una Justicia independiente y trasparente", expresó Montenegro en su cuenta de Twitter.

A diferencia de otras oportunidades en los que el ex mandatario se vio involucrado, esta vez el intendente de General Pueyrredon se pronunció políticamente y salió a respaldar a Macri, a quien había ido a apoyar personalmente a Dolores a fines de octubre cuando finalmente el ex presidente, citado a indagatoria, no pudo declarar porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia.

Las declaraciones de Montenegro llegaron en el cierre de la tarde del miércoles, después de que los principales referentes y otros dirigentes del PRO repudiaran el procesamiento del líder opositor.

“Solidaridad con Mauricio Macri por una justicia que no es justicia y, jueces como Bava, nos avergüenzan. Ninguna persecución política nos va a intimidar ni a frenar. Los argentinos ya dijimos basta”, expresó la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió: “Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también cuestionó la “velocidad para sobreseer a CFK” y la “velocidad para procesar a Mauricio Macri”. “Saquen sus conclusiones. Vamos a hacer funcionar las instituciones; para eso nos confiaron el voto. ¡El Senado será la valla de contención de la impunidad!”, sentenció.

El procesamiento contra Macri

Este miércoles, el juez federal Bava procesó sin prisión preventiva y dictó la prohibición de salida del país al ex presidente Macri. Además, dispuso un embargo de 100 millones de pesos en perjuicio de "los bienes y el dinero" del ex mandatario.

El juez federal justificó el procesamiento al encontrar al ex jefe de Estado como penalmente responsable del delito de "realización de acciones de inteligencia prohibidas" en carácter de autor y en concurso ideal con el delito de "abuso de autoridad de funcionario público" en carácter de autor.

De este modo, la causa por espionaje ilegal ya carga con una docena de procesamientos. A Macri, se suman el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la ex subdirectora general Silvia Majdalani, el ex director de Reunión Interior Eduardo Winkler, el ex jefe de la base Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes, y Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, dos directores operacionales de Contrainteligencia.