Iba a su primer día de trabajo de verano y un motociclista lo dejó en terapia: ahora lucha por su vida

Ignacio Agustín Di Viesti tiene 19 años, es estudiante de Ciencias Biológicas, y este miércoles iba a cumplir su primer día como carpero en un balneario. Pero toda la ilusión por empezar con su trabajo de temporada se derrumbó muy pronto cuando un motociclista lo embistió y lo arrastró durante varios metros por Ratery y Avenida Fortunato de la Plaza, provocándole fracturas y graves lesiones de todo el cuerpo.

Por estas horas, el joven permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende, con un pronóstico reservado. Entre las secuelas que más preocupan a la familia y los médicos, se destaca la fractura del cráneo y las costillas y la perforación de un pulmón. "Tiene también rota la nariz, una parte que contiene el ojo, los dientes... está lesionado por donde lo mires", resumió Marina Di Berardino, la mamá.

La mujer reconoció que no sabe cuánto tiempo le llevará a "Nacho" recuperarse del brutal impacto que sufrió el miércoles a las 6.30 y destacó el rápido accionar de los médicos del Higa para salvarle la vida a su hijo. "El personal del regional actuó muy rápido con el drenaje porque por la performación del pulmón podía reunir líquido y aire y eso era fatal", aseguró, a 0223.

Sin papeles y sin corazón

Mientras Ignacio Di Viesti está en terapia, el joven de 21 años que lo chocó goza de plena libertad. Según la familia de la víctima, el motociclista se quiso escapar y nunca se preocupó por el estado del adolescente. "El conductor de la moto se quiso dar a la fuga. No tenía registro, ni seguro y la celula verde no estaba a nombre de él y se quería ir para que no le secuestren la moto", aseguró Di Berardino.

Foto difundida por amigos y familiares de "Nacho": así quedó el adolescente tras el brutal impacto de la moto.

Al hombre lo llegaron a retener algunos vecinos pero finalmente quedó libre, a la espera de los avances en la investigación. La familia está indignada con esta decisión y pide acciones urgentes. "No sabemos por qué está libre. Ni siquiera lo demoraron. Se fue a la casa como si nada y está suelto mientras mi hijo pelea por su vida en terapia", remarcó la madre.

Esta tarde, Marina Di Berardino ampliará una declaración en la comisaría decimosexta para poder exigir imáganes del siniestro al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) que esclarezcan las circunstancias. "Creo que las imágenes que tiene la Municipalidad son las que justo necesitamos para que se vea bien lo que pasó". confió.

La mujer dijo que hasta se sospecha de un intento de robo por parte del motocilista para con el hijo. "Hay una cámara en la que se ve que mi hijo cruza la avenida y después parece que a él lo manotean de la mochila. Y él me dijo que lo habían arrastrado de la mochila. No sabemos si fue un intento de robo o cómo fue el choque. Estamos intentando por todos los medios ver qué es lo qué pasó", afirmó.

Di Berardino viralizó el caso y pidió ayuda a través de las redes.

El aporte de las cámaras, además, resulta clave, al tener cuenta que no hay testigos del choque, con la excepción de un vecino de la zona que escuchó la colisión e inmediatamente se acercó para corroborar la situación en la vía pública.

Por lo pronto, las grabacioens que pudo obtener la familia, muestran que Ignacio cruzó la calle en la esquina y que ya se encontraba en la vereda cuando la moto lo choca y lo arrastra. La mamá, además, ratificó que el impacto se dio a muy alta velocidad y con mucha fuerza. "El choque fue tan fuerte que la moto quedó destruida, no quedó nada de la parte de adelante. Fue impresionante cómo voló mi hijo", señaló.