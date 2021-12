La familia de Luciano Olivera pedirá la detención de todos los policías que estuvieron en el lugar

El abogado de la familia de Luciano Olivera confirmó este martes que pedirá como particular damnificado la detención del resto de los policías que el viernes a la madrugada participaron de la persecución que terminó con el asesinato del adolescente a manos del oficial Maximiliano González y adelantó que solicitará una reconstrucción de los hechos.

Acompañado por Judith Aristegui, mamá de Luciano, y por Cintia, mamá de Lucas González, el joven asesinado por la policía en Barracas, Gregorio Dalbón dijo que todas las acciones tienen como objetivo buscar justicia en el marco de una causa donde también existió encubrimiento. “No nos quedamos con el que tira, vamos a ir por todos, pediremos las detenciones de todos los que estuvieron ahí y veremos si la fiscalía acompaña”, expresó.

Luego de que la madre de Luciano indicara que desde que llegó a las cuatro de la mañana a la avenida 9 y calle 34 hasta que se llevaron el cuerpo de su hijo los efectivos, incluyendo el comisario, la maltrataron, no le contaron qué pasó y amenazaron con esposarla, Dalbón indicó que todos son encubridores. Sin embargo, amparado en lo que consideró una estrategia de trabajo, no precisó la cantidad de efectivos que identificaron.

“El que le pegó y la quería esposar es el comisario (Edgardo) Vulcano y yo lo quiero preso, igual que a los que se reían y le decían que se quedara tranquila”, indicó.

Para el profesional la muerte de Luciano no es un caso de gatillo fácil sino que un asesinato, un fusilamiento. “Los instructores dicen que sacan las armas para tirar, (el policía) no se equivocó, no fue negligente porque hubo un recorrido importante del disparo, fue un asesinato a sangre fría y ahora tenemos que tratar de hacer justicia”, agregó.

Dalbón contó que espera reunirse este miércoles con la fiscal Ana María Caro para ponerse a disposición y que después del mediodía irá al Juzgado de Garantías a cargo de Gabriel Bombini que el sábado pasado confirmó la detención del policía.