Tiene un panal de abejas en la puerta de su casa: no sabe qué hacer

Un vecino del barrio Villa Primera se contactó con 0223 porque ya no sabe a quién más llamar: tiene un panal de abejas en la puerta de su casa y teme que piquen a la gente. El problema es que el panal no está a la vista. Las abejas lo hicieron dentro de un árbol, por lo cual no hay modo de retirarlo.

El hombre vive en Uruguay entre Beruti y Santa Cruz. En la puerta de su casa, en la base de una acacia, se puede ver un pequeño agujero. Allí las abejas hicieron un panal, por lo que él solo puede verlas cuando salen. "Y tengo miedo que piquen a la gente", señaló.

El sujeto se comunicó con las autoridades para solicitar ayuda, porque sabe que matar a las abejas trae otro tipo de problemas al medioambiente. Le recomendaron que hable con especialistas en apicultura, pero le respondieron que al estar dentro del árbol no pueden hacer nada. "No se a quién recurrir", dijo.

0223 consultó a un apicultor que explicó que es muy común que las abejas hagan panales dentro de los árboles y que la tarea para retirarlas de allí es muy difícil. "Es complejo, porque los agujeros suelen ser muy pequeños", detalló.