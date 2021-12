Odio y amenazas contra la diputada Natalia Jauregui por sumarse al Frente de Todos

Días difíciles vive la diputada nacional oriunda de Necochea, Natalia Sánchez Jauregui, luego de recibir serias amenazas y mensajes de odio, contra su persona y contra diversos integrantes de su familia. Legisladora desde 2019, la mujer decidió sumarse la semana pasada al espacio peronista en el Congreso de la Nación y sufre por ello serias consecuencias.

“He recibido ataques con una violencia tremenda durante días y me han dejado profundamente asombrada, con frases como ‘ojalá que te agarre cáncer’ y amenazas de muerte y el posteo de fotos de mis hijos”, denunció Sánchez Jáuregui en diálogo con Radio 10.

La diputada pertenece al partido Fe del fallecido Momo Venegas, espacio que en 2019 fue dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. Referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el miércoles pasado tomó la decisión de dejar su alianza con Juntos y pasar a las filas del oficialismo, lo que le permite al bloque del Frente de Todos tener ahora la primera minoría.

“Me llegaron mensajes por el celular, me han amenazado con escraches, con venir a mi casa. Mis hijos que son pequeños, lo han entendido y saben que su madre representa a las clases más postergadas y me preocupaba que malinterpreten que me equivoqué”, dijo Sánchez Jauregui.

Sánchez Jáuregui contó que su experiencia en el espacio del PRO y la UCR fue muy negativa y en ese sentido explicó: “Decidimos no acompañar más al frente porque no nos sentíamos representados, no éramos tenidos en cuenta. Hace dos años, yo no tenía el rol que tengo ahora. Hoy yo me encuentro en otra posición de toma de decisiones, no como cuando estaba Momo. Venimos sorteando obstáculos, nos sentimos más ninguneados desde lo que éramos”, aseguró al respecto.

Finalmente sobre el tema de su cambio de fuerza política, la legisladora advirtió: “No me van a amedrentar porque estoy muy feliz con este paso, por haber tomado la decisión de volver al peronismo”.