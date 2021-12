Reditan el primer disco de "Serú Girán"

En el marco de la recuperación del histórico catálogo de Music Hall realizado por el Instituto Nacional de la Música (Iinamu), se publica una nueva edición de “Serú Girán”, primer disco de la legendaria banda homónima integrada por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Con un trabajo similar a lo hecho para la edición 40 aniversario de "La Grasa de las Capitales", se realizó una minuciosa labor de producción que incluyó la extraordinaria restauración y remasterización del sonido a cargo de Pedro Aznar y Ariel Lavigna, restauración de arte de tapa e inclusión de nuevas fotos originales. A 43 años de su edición, el público podrá tener esta magnífica obra de la música argentina en la calidad que merece.

La nueva edición de “Serú Girán” fue realizada en conjunto por el Instituto Nacional de la Música y Altafonte. Contó con la producción del Inamu, a cargo de su presidente Diego Boris, y de Gustavo Gauvry de la Asociación Argentina de Técnicos e Ingenieros de Audio (Aatia).

"Este disco es un encuentro entre cuatro amigos. Me emociona y me pone feliz que los jóvenes hoy puedan escuchar lo que hacíamos nosotros en nuestra juventud. Esta reedición es una manera de hacer que ese amor y esa música no se pierdan nunca" David Lebón

A partir de las cintas de resguardo obtenidas en la recuperación del catálogo de Music Hall que hizo el Inamu, el equipo formado por Pedro Aznar y Ariel Lavigna pudo realizar la transferencia a audio digital de alta resolución desde donde restauraron el sonido.

“Serú Girán para mí es un antes y un después sin lugar a dudas. Tenía 18 años y encontrarme con estos tres monstruos de los cuales tocaba sus canciones con amigos con la guitarra criolla, y estar de igual a igual componiendo, ensayando, arreglando, grabando, cantando, en los escenarios, era muy fuerte. Fue una oportunidad única. Forjó en nosotros una hermandad muy importante que nos hizo crecer a los cuatro, nos puso en contacto con pares. Verse espejado en alguien que tiene exactamente el mismo nivel de pasión por la música, es una cosa muy importante, es algo que te da alas para volar más lejos. Eso creo que es lo que significó Serú Girán para cada uno de nosotros” sostuvo Pedro Aznar

Por su parte, Charly García aseguró: "Estoy muy emocionado, me dejó muy contento como quedó el disco".