David Lebón: "Estoy esperando la oportunidad de hacer algo con Charly"

David Lebón es uno de los músicos clave en la escena del rock nacional. Formó parte de Seru Giran, Pappo’s Blues y Pescado Rabioso. La revista Rolling Stone lo consideró el tercer mejor guitarrista en el top 100 argentino.

Con más de 40 años de carrera, vuelve a Mar del Plata para presentar “El tiempo es Veloz” este viernes en el teatro Roxy, un show en el que repasa los grandes éxitos de su basta trayectoria. Antes, habló con 0223.

- Vuelve a Mar del Plata, ¿Qué recuerdos tiene de la ciudad?

- Tengo los mejores recuerdos siempre, por suerte venimos bastante seguido…¡amo el mar!

- ¿Fue difícil la elección del repertorio para “El tiempo es veloz”?

- Fue muyyyy difícil, son muchas canciones, y todos quieren escuchar todas, por suerte tengo gente que me ayuda con esta tarea.

- ¿Cómo se siente al reinterpretar clásicos?

- Me gusta, son canciones que amo y amaré siempre. Hacer nuevas versiones les da un aire fresco y ¡mi banda es la mejor!

- ¿Qué hay del Flaco y de Pappo en el show? ¿Qué rescata de ellos?

- Canciones….y su presencia eterna. De ellos rescato todo lo vivido, cada minuto que pasé con ellos.

- ¿Cómo es su relación con Charly hoy?

- Hermosa, de hermanos, de colegas, de pares, hablamos, nos vemos en algunos eventos. Estoy esperando que se de la oportunidad de hacer algo juntos.

- Muchos lo consideran una pieza clave dentro del rock, ¿Cómo se lleva con eso?

- Yo personalmente con mucha naturalidad…porque no me la creo….Grabando el nuevo disco me di cuenta del amor y respeto de todos los que grabaron, ¡¡¡Grandes artistas y me admiran a mi!!! Carlos Vives me dijo:¨Creasela maestro…´

- Dijo en una entrevista que sentía que siempre buscó lo que no había perdido. ¿Sigue siendo así la búsqueda?

- La búsqueda nunca termina, pero me encuentro en un momento de pleno amor, sintiendo que disfruto de todo lo que tengo

- ¿Se arrepiente de algo?

- Mmmmmm…….creo que no….cada paso que di me trajo hasta este lugar…..y soy inmensamente feliz.