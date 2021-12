Video: brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche de Playa Grande

Rodrigo Lombardo (19) fue a celebrar fin de año con sus amigos de la secundaria a un boliche de Playa Grande y nunca pudo imaginar lo que sucedería horas más tarde, a la salida de la disco: una patota, conformada por ex estudiantes de su mismo colegio, lo golpearon salvajemente y le provocaron fractura de cráneo y en uno de sus brazos.

Elio Lombardo, papá de Rodrigo, envió a la redacción de 0223 el video donde muestra la feroz agresión a su hijo y contó el dramático momento que vive la familia, esperando a que le realicen más estudios en el Hospital Interzonal y buscando testigos que puedan aportarle más videos o fotos para poder individualizar a los cobardes atacantes de su hijo, ocurrido a las 5 de la madrugada del 24, sobre la avenida Boulevard Marítimo y Roca.

“Mi hijo tiene un golpe en la cabeza y nos dijeron que tiene fractura de cráneo. Y no sabemos si tendrá secuelas. No lo internaron en el Hospital Interzonal porque no había camas pero nos dijeron que fuéramos el lunes para hacer unas placas. Él no está bien, porque cuando se levanta tiene mareos. Y hay que reconstruirle el brazo, porque se lo quebraron a golpes. Queremos justicia”, sostuvo Elio, aún conmovido por la situación.

El hombre señaló que el ataque fue realizado por un grupo de chicos que estudiaban en la Escuela Secundaria N°5, de Avellaneda y Entre Ríos, y que hace dos años, “patoteaban” a los demás alumnos.

“Hace dos años, antes de la pandemia, mi hijo me contó que un pibe, que iba a otro grado, lo patoteaba a él y a otros. Entonces, fui a hablar con la directora, para que organice una reunión con sus padres y podamos hablar tranquilos de esta situación, pero ella se negó. Al parecer, esta denuncia y la de otros padres, hizo que al pibe lo echaran de la escuela. Y casi dos años después, parece que se enteró que antenoche iban a celebrar fin de año y fueron hasta el boliche para atacarlo”, dijo.

A partir de la salvaje agresión, este sábado, familiares y amigos fueron hasta la comisaría novena a reclamar por justicia. “Cuando fui a la comisaría ni me tomaron la denuncia, porque parece que quieren encubrir todo lo que pasa en los boliches. Yo lo único que quiero es justicia y que encuentren a los que me golpearon a mi hijo”, enfatizó.

Ante esta situación, el papá de Rodrigo pidió a los testigos o personas que tengan más video o imágenes de la brutal golpiza de su hijo, a que le envíen el material al número 223-6187810 y poder así, identificar a los agresores.