El intendente de Bahía Blanca se mostró en contra de la re-reelección

Siguen sumándose voces de diversos intendentes bonaerenses sobre la imposibilidad que tienen por ley decenas de jefes comunales de la provincia para renovar su cargo en las próximas elecciones del 2023.

El interés político de diversos dirigentes, particularmente de la fuerza del Frente de Todos, movilizó la discusión para que se genere un debate en la Legislatura bonaerense a fin de modificar la situación y permitir que más de 90 intendentes puedan tener un tercer mandato.

En las últimas horas habló del tema el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, quien no dudó en situar al justicialismo como el principal impulsor para lograr cambio en la legislación sancionada durante la administración de María Eugenia Vidal: “Yo estoy de acuerdo con la ley actual. Las mayores diferencias están dentro del oficialismo, también hay algunas diferencias entre intendentes del peronismo histórico y los que vienen del kirchnerismo”, expresó el jefe comuna bahiense.

En declaraciones al programa La Mecha de radio Provincia, Gay sostuvo que “una reelección es suficiente” y en ese sentido valoró: “Ocho años para los intendentes es suficiente, porque además es coherente con la reelección del Ejecutivo nacional y provincial”.

Gay destacó que “hay mucha rosca pensando cómo nos paramos en 2023 y la gente necesita solucionar problemas. El tema de las elecciones indefinidas está ocupando demasiado espacio ante las necesidades que tiene la Argentina en una situación que todos sabemos que es delicada”.

Con respecto al rol de Jorge Macri, presidente del PRO y recientemente designado ministro de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, cargo para el que pidió licencia como intendente de Vicente López dos años antes de finalizar su mandato, lo que le permitirá entonces presentarse en 2023; Gay prefirió no profundizar: “Pronto se va a discutir esta situación, no me parece hoy un tema central”.