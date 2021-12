Descartan pedir pase sanitario a los turistas que viajen en temporada a Mar del Plata

La temporada 2022 está oficialmente en marcha. Este jueves, como cada 9 de diciembre, se realizó la tradicional bendición de las aguas que da inicio al periodo estival. En esta oportunidad, se realizó un breve acto en el que las autoridades municipales junto a representantes de la Iglesia Católica y fuerzas vivas de la ciudad auspiciaron una "temporada excepcional". En la oportunidad, el titular del Ente Municipal de Turismo (EmTur) Bernardo Martín aseguró que la ciudad se prepara para lo que será "un verano de excepción" en lo que respecta a la cantidad de turistas que llegarán a Mar del Plata", dijo.

En este sentido, el funcionario indicó que durante los primeros días de diciembre se comenzó a ver movimiento de visitantes que eligen Mar del Plata para pasar unos días de descanso. "Desde principios de enero se empezó a notar movimiento, se ve en la calle un montón de gente dando vueltas", relató.

El intendente Montenegro y demás autoridades municipales participaron de la tradicional ceremonia de bendición de las aguas, que da inicio a la temporada de verano. Fotos: 0223

Consultado por el proyecto del edil Nicolás Lauría que busca que todos los turistas presenten el pase sanitario para ingresar a la ciudad, Martín aseguró que en Mar del Plata "no vamos a pedir absolutamente nada" y consideró que "el mensaje es que tenemos que cuidar a la gente que viene a Mar del Plata".

"Hay que seguir cuidándonos, no bajar los brazos y recordar que el turismo no contagia. Lo único que contagia el turismo es trabajo. Sabemos que cuando falta turismo, la pasamos mal", explicó el funcionario, al tiempo que resaltó que si bien no aún no se definió el protocolo para el verano 2022, está contemplado que el pase sanitario se utilice en eventos masivos. "Todavía no tenemos el detalle de cómo se va a aplicar el protocolo", señaló.

Por último, Martín hizo referencia a la imposición del Banco Central de agregar el 43% de interés a los vuelos al exterior. "Es una medida que nos puede beneficiar en el corto plazo, pero se necesitan políticas que se mantengan en el tiempo", evaluó.