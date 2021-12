Piden que se implemente "Pase Sanitario" en Mar del Plata

El partido de General Pueyrredon registra por estos días un leve incremento en los casos diarios de coronavirus y ante la posibilidad de un rebrote del virus, el concejal por Crear, Nicolás Lauría, presentó un proyecto en el que establece que las personas que lleguen a la ciudad presenten el Pase Sanitario “para mantener las precauciones necesarias respecto a la pandemia”.

“Es necesario que el Departamento Ejecutivo realice las acciones pertinentes con el fin de que el virus no se vuelva a propagar por nuestra ciudad”, indicó el edil, al tiempo que destacó hay “un gran número de personas con el calendario completo de vacunación” por lo que no supondría un problema sensible. Según datos revelados por Zona Sanitaria VIII, hay en la ciudad 70 mil personas que aún no recibieron la segunda dosis de la vacunación.

“Es imprescindible que quienes visiten nuestra ciudad posean al menos dos de las vacunas contra el Covid para poder ingresar, de esta manera se estaría cuidando la salud de todos los marplatenses y batanenses que han soportado la pandemia”, explicó Lauría.

En este sentido el concejal agregó que la pandemia “aún no terminó". "Gracias a la vacunación se pudo frenar al virus y los contagios y el objetivo principal de la campaña de vacunación es disminuir los casos graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes”, expresó.

“El pase sanitario para eventos en lugares cerrados busca corroborar que las personas mayores de 13 años cuentan con el esquema completo de vacunación”, alegó tras señalar que se trata de una medida propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación, quedando a disposición de cada provincia el hecho de implementarlo o no. Además, está previsto que la mencionada credencial se presente en el ingreso a eventos masivos, restaurantes, boliches, cines, gimnasios y hoteles.

Nicolás Lauría propone pedir un Pase Sanitario a los turistas.

“Nuestra ciudad es de las principales ciudades turísticas del país, por lo que se espera que mucha gente la visite durante la temporada de verano, es por ello que se deben tomar los recaudos necesarios con el fin de que no se vuelva a propagar el virus, arruinando una tan esperada temporada que promete ser de las mejores en los últimos años”, dijo Lauría.

Por último, en vista de la gran afluencia de turistas que se espera para la temporada estival, el ex basquetbolista indicó que poder contar con el pase sanitario, permitirá que haya un mayor control.

“Es importante contar con el pase sanitario ante el avance de las nuevas cepas y focalizar los esfuerzos durante diciembre y enero”, concluyó.