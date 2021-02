Restricción horaria: "Tendrían que haberlo anunciado antes"

Finalmente, este martes el gobernador Axel Kicillof realizó el anuncio más esperado por el sector gastronómico: desde este fin de semana queda sin efecto la restricción horaria dispuesta para evitar el avance de la pandemia durante la temporada, debido a que, según explicó el mandatario bonaerense, "los datos epidemiológicamente son muy buenos y nos permiten avanzar en esa dirección".

Ante esta nueva disposición, los empresarios gastronómicos celebraron el anuncio y reconocieron que esperaban que la restricción horaria "se levante durante la temporada".

"El anunció se recibe de manera positiva aunque realmente esperábamos que se decida durante la temporada. Creemos que tendrian que haberlo anunciado antes", dijo a 0223 Radio Hernán Szkrohal tras asegurar que la medida beneficiará especialmente a los bares y la nocturnidad en general.

Según explicó el empresario, la nueva disposición ayudará al sector a "llegar a Semana Santa", señaló mientras explicó que la medida se efectiviza en este momento porque hay menos circulación turística. "Sabemos que marzo es un mes en el que venían muchos jubilados y este no va a ser el caso, pero llegar a Semana Santa va a ser fundamental para el sector", afirmó

Consultado sobre el balance de la temporada, Szkrohal explicó que el sector trabajó con un 50% menos de afluencia de público. "En octubre pensamos que no íbamos a tener temporada. No calculamos que la temporada iba a ser un 50% de la anterior. En negocios grandes, la temporada fue fatal y no se van a poder garantizar recursos para el invierno si no hay algún tipo de asistencia", concluyó.