"Trapito" Ceballos vuelve al futbol y jugará la Liga Marplatense

Siempre se es jugador de fútbol. Aún retirado, el "bichito" puede picar y cuando se tienen condiciones y el físico ayuda, las chances están abiertas. Y mucho más, cuando se trata de futbolistas que jugaron en un alto nivel y regresan en una liga amateur para despuntar el vicio y seguir haciendo lo que más les gusta. En este caso, el que engalanará la Liga Marplatense es Ezequiel Ceballos, el último ídolo de Alvarado, "Trapito", quien descolgó los botines, comenzó a entrenar en General Urquiza y será parte del plantel que dirigen el "Tano" Di Fonso y Emiliano Rodríguez.

Que esos dos últimos nombres estén en el "tricolor" de la calle Tucumán, no es un dato menor. A los dos los conoce Ceballos de Alvarado: uno formó parte de los cuerpos técnicos y el otro fue compañero a mediados de los 2000. "Me venían diciendo que empiece a entrenar pero lo dudaba, y ahora me agarraron ganas, fue un año muy difícil, mucho tiempo encerrado, y qué mejor que poder ir a correr y patear mientras esperamos alguna posibilidad de trabajar de técnico", explicó "Trapito".

Nació en Buenos Aires, pero es un marplatense más. Desde que llegó en 2005, después de haber surgido en Racing de Avellaneda y un paso por La Plata FC, eligió la ciudad como propia y, tras una larga carrera en distintos puntos del país, volvió para retirarse en Alvarado y se quedó a vivir en Mar del Plata. En encuentros de AFA, "Trapito" se puso 155 veces la camiseta del "torito" y anotó 34 goles, con el ascenso al Argentino A en la promoción frente a La Plata FC en 2008 como máximo logro.

Eso dentro del terreno de juego, porque una vez que se retiró (jugó unos minutos en el partido ante Boca por Copa Argentina en Lanús para despedirse adentro de la cancha), se sumó al cuerpo técnico de Mauricio Giganti, con quien alcanzaron ni más ni menos que el histórico ascenso a la Primera Nacional. Allí continuó con Juan Pablo Pumpido y, tras la pandemia y el cambio de entrenador, el club decidió prescindir de sus servicios.

A la espera de posibilidades laborales, se quedó preparándose, capacitándose, estudiando, para estar listo cuando aparezca la chance. Ahora, mientras aguarda comenzar con su carrera como entrenador principal, se dejó convencer y vuelve al césped para seguir mostrando su calidad, su desequilibrio y su excelente pegada. Y además, le da jerarquía a un torneo local que podría volver el 27 de marzo, luego de un 2020 sin certámenes oficiales.

Además de ponerse la camiseta de Urquiza, Ezequiel Ceballos formará parte del cuerpo de entrenadores del club, acompañando, en primera instancia, a Emiliano Rodríguez con la quinta división, aportando su experiencia y conocimientos de tantos años de trayectoria y de su incursión como asistente en el fútbol profesional.