Encuentran a un hombre muerto en su departamento del centro: investigan si se trató de un asesinato

El cadáver de un hombre de 45 años fue encontrado este viernes por la noche en un departamento del centro y la Justicia intenta determinar por estas horas si si el hallazgo se corresponde con un asesinato o un suicidio.

La víctima fue localizada alrededor de las 21 en un domicilio que está ubicado en Avenida Colón casi Lamadrid. La intervención en el lugar por parte de la policía se dio después del llamado de vecinos que advirtieron un extraño olor que salía del interior.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que el cadáver ya se encontraba en "estado de descomposición" por lo que se presume que el deceso data de al menos tres días.

Extraoficialmente, este medio también pudo saber que la persona permanecía desaparecida desde el viernes pasado y que sus amigos habían iniciado una búsqueda para dar con su paradero al no tener familiares en la ciudad.

La causa en la que interviene la responsable de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4, Andrea Gómez, quedó caratulada preliminarmente por "averiguación de causales de muerte" a la espera de las conclusiones que arroje la operación de autopsia prevista para las próximas horas.

Por el momento, en la Justicia local no se animan a aventurar una hipótesis sobre la muerte de la persona. Si bien los médicos policiales no advirtieron signos de violencia en el cadáver, sí llamó la atención el "desorden" que había en el departamento por lo que no se descarta ninguna línea investigativa.

"El departamento estaba bien cerrado pero no se puede determinar si el desorden del lugar era propio de un robo o de alguna otra situación personal", explicaron las fuentes consultadas.

Además de los agentes especializados de la Policía Científica que tomaron diferentes muestras en el lugar del fallecimiento, estuvieron presentes efectivso de la comisaría segunda que colaboraron con las diligencias de rigor.