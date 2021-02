En lo que va de la temporada, bajó la edad promedio de los infectados en Mar del Plata

La Secretaria de Salud Viviana Bernabei reveló que, en lo que va de la temporada, bajó la edad promedio de los infectados por coronavirus en Mar del Plata y pronosticó que en las próximas semanas se mantendrá la tendencia a la baja en la curva de contagios aunque también reconoció que hay que estar "atentos" a lo que puede suceder después del fin de semana extralargo de Carnaval, donde se esperan los días de mayor impacto turístico.

En declaraciones a 0223 Radio, la funcionaria afirmó que entre diciembre y enero la mayor tasa de contagiosidad de la enfermedad se dio en la franja etaria que va desde los 20 hasta los 40 años, por lo que indicó que la edad promedio de los enfermos "bajó dos puntos" con respecto a los registros que se mantuvieron a lo largo del 2020.

Bernabei no atribuyó esta tendencia al auge de las fiestas clandestinas aunque también señaló que son los jóvenes los que tienen mayor participación e interacción en la "vida social". "Esto yo va más allá de una fiesta clandestina o no. Porque además nosotros cuando notificamos la infección, no podemos saber si ocurrió adentro de una fiesta. Pero lo que destacamos es que se mantuvo una baja en la internación que demuestra que no afectó a los grupos de mayor riesgo", comentó.

En este marco, la integrante del gabinete de Guillermo Montenegro resaltó el cumplimiento de los protocolos para prevenir infecciones en el contexto de la pandemia y aseguró que "la gente fue receptiva a los controles" que se impulsaron desde el Municipio para garantizar el distanciamiento social y otras medidas.

"Vimos una buena foto del comportamiento de la gente en enero. Si no cambia el clima vamos a seguir haciendo más actividades al aire libre, lo cual ayuda a disminuir los riesgos, pero si aumenta la tasa de contagios es porque evidentemente hay lugares donde se propicia una reunión social de mayor cercanía y menor apego al protocolo", declaró la secretaria.

Bernabei confió en que en las próximas semanas habrá "leves descensos" de los casos de Covid-19 pero dijo que "hay que estar atentos a lo que puede significar el fin de semana extra largo de Carnaval". "Ahí puede haber más reuniones sociales, mayor circulación de personas, y eso podría derivar en los próximos 15 días en otro aumento de contagios", advirtió.

Respecto de la postal epidemiológica actual de ciudad, la funcionaria detalló: "En las últimas dos semanas epidemiológicas teníamos una estabilización de casos de entre los 200 y 250 casos, con una baja en la positividad, con respecto a otras semanas anteriores en donde había la misma cantidad de casos pero con menor número de testeos. En esta semana estamos viendo una baja en la cantidad de casos, se mantiene la misma positividad y tenemos entre 500 y 1000 testeos menos con respecto a la otra semana".

"Creemos que esto está estabilizado dentro de lo que es la circulación y el movimiento general de la ciudad. Estamos tranquilos que durante el mes de enero, si bien la temporada no es lo que se pretendía en términos económicos, se duplicó la cantidad de habitantes por la llegada de turistas y esto no se tradujo en ningún brote. Entonces, desde el punto de vista sanitario, estamos tranquilos", resaltó.