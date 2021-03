Hizo marcha atrás en pleno Colón y chocó a un motociclista

Un siniestro vial se registró cerca de las 9 de este miércoles en la intersección de Mendoza y Colón cuando una mujer, que conducía una camioneta Fiat Toro, quedó en medio de la avenida y embistió a un motociclista.



Según relató Francisco, el joven que circulaba en el rodado menor a 0223, la moto circulaba por Avenida Colón cuando, al llegar a la intersección de calle Mendoza vio que la camioneta Fiat realizaba maniobras erráticas que provocaron el choque.

“La camioneta se cruzó, aceleraba y retrocedía y no me dejaba salir para ningún lado, cuando me quise acordar, tenía el auto encima”, dijo el joven. A su vez, Francisco se quejó porque luego de golpearlo con el vehículo, la conductora se bajó para ver el estado de su camioneta y no se preocupó por cómo estaba él.