Raverta defendió la AUH y aseguró que Miguel Ángel Pichetto "atrasa"

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, defendió la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y cuestionó a través de un hilo de Twitter al exsenador y excandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, quien en una entrevista con la emisora Urbana Play propuso que ese beneficio sea pagada sólo a "aquellos que no tienen más de dos hijos, porque si no tienen un montón".



"Esta frase atrasa", advirtió Raverta en relación a las declaraciones de Pichetto sobre la idea de restringir la cobertura de la AUH según la cantidad de hijos y luego remarcó: "El objetivo es que el Estado le garantice los mismos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra patria".

Con el hashtag #DefendamosLaAUH, la funcionaria marplatense planteó que la idea de Pichetto, quien en las elecciones presidenciales de 2019 acompañó a Mauricio Macri como compañero de fórmula, "es una discusión en blanco y negro".



"La Asignación Universal -subrayó Raverta- es una de las herramientas más eficaces que se aplicaron en la Argentina", puntualizó y sobre ese punto profundizó: "Diversos estudios demostraron que la condicionalidad de la escolarización para el cobro del 100% del beneficio logró impactos positivos en las tasas de escolaridad".

La directora de la Anses acompañó esas definiciones con un cuadro estadístico, realizado a partir de datos del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata (UNLP), que refleja que entre 2009 (la AUH se puso en marcha en octubre de ese año) y 2010 la tasa de escolaridad creció varios puntos porcentuales para las franjas etarias de 3 a 5 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17.



Uno de los requisitos para el cobro de la totalidad del beneficio de la AUH es la certificación de la asistencia regular a la escuela (junto con la realización de controles periódicos de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio).

Además, Raverta subrayó que la implementación de la AUH desde octubre de 2019 "mejoró la calidad de vida de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes y estableció un piso de derechos sobre los cuales pueden construir un futuro mejor".



En octubre de 2018, Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) publicó un informe en el que evaluó la implementación de la Asignación Universal por Hijo en la Argentina y, entre sus conclusiones, señaló que "la AUH es un programa de protección social con claros resultados" en relación al compromiso de combatir la pobreza extrema.



Pichetto, quien en junio del año pasado fue designado como auditor en la Auditoría General de la Nación (AGN) y acaba de lanzar una corriente propia dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio (Peronismo Republicano), propuso ayer en declaraciones radiales que se restringa el otorgamiento de la AUH para que los pobres "no tengan tantos hijos".

"Habría que dársela (la AUH) a aquellos que no tienen más de dos hijos, porque si no tienen un montón", dijo y luego agregó: "Nadie dice que hay que eliminar la asignación. Hay que sostenerla, pero debería tener determinadas pautas".



Otra de las propuestas de Pichetto, según lo que consignó la agencia de noticias Télam, es que la AUH no sea otorgada a los extranjeros que llegan a la Argentina con hijos menores de 18 años o que tienen hijos en la Argentina, para lo cual llegó a argumentar: "Acá regalamos todo".