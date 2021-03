Transportistas de personas con discapacidad cortan Luro e Yrigoyen

Los conductores de vehículos destinados a transportar personas con discapacidad nucleados en la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atpcd) se concentraron en las puertas del Municipio parea reclamar, una vez más la actualización en los aranceles que perciben que, están congelados desde 2019.

Según explicó a 0223 Juan Goldar, representante de la Atpcd, la protesta, que genera un corte en el tránsito en Luro e Yrigoyen, se da en el marco de una jornada nacional de lucha ya que en octubre de 2019 se registró la última actualización de los aranceles, que en dicha oportunidad fue del 10%. "Sinceramente fue una vergüenza", consideró el hombre.

Consultado sobre la situación que atraviesa Mar del Plata, Goldar aseguró que en la ciudad hay 40 conductores que dieron de baja las licencias que poseían porque no pueden afrontar los gastos que genera este tipo de vehículos. "Hay 40 compañeros que dieron de baja sus licencias porque no pueden mantener colectivos y lamentablemente cientos de chicos se quedan sin servicio", graficó.

"Lo que estamos pidiendo concretamente es un acomodamiento tarifario del 60% para poder trabajar tranquilos y garantizar el servicio para los chicos que necesitan continuar con sus tratamientos y sus terapias", aseveró Goldar al tiempo que explicó que cada vehículo es utilizado por un promedio de 15 pacientes.

Por último, el transportista aseguró que pese a las múltiples reuniones que mantuvieron con el área de Discapacidad no obtuvieron una respuesta satisfactoria. "Nos dijeron que están al tanto de nuestra problemática pero no tienen la manera de incrementar los aranceles y ofrecían un 30% de subsidio para el transporte que hoy como están las cosas no sirve", concluyó.