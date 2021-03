Camuzzi amplía su cobertura y empieza a brindar el servicio de gas natural a 2 mil vecinos de Camet

Camuzzi Gas Pampeana S.A anunció este viernes que comenzará a brindar servicio a dos mil vecinos de Camet que hasta la fecha eran abastecidos por la cooperativa Camet.

El cambio de distribuidora se da en el marco de la Resolución N° 52/2021 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en donde se aprobó la transferencia a favor de la licenciataria que opera en Mar del Plata.

Desde la empresa indicaron que, "durante este tiempo, ambas organizaciones estuvieron trabajando estrechamente en la transferencia de toda la información técnica, comercial y operativa necesaria para garantizar un adecuado traspaso del servicio".

"En términos operativos, los usuarios de Camet no deberán llevar adelante ninguna gestión particular. No obstante, deberán tener en cuenta que, a partir de esta transferencia, las vías de contacto relacionadas con el servicio de distribución de gas natural deberán ser exclusivamente las brindadas por Camuzzi.", aclararon.

Ante cualquier emergencia, Camuzzi recordó que los nuevos usuarios deberán comunicarse telefónicamente al 0810-666-0810 o 0800-666-0810, disponible las 24 horas, todos los días del año.

A su vez, se informó que para "acompañar este proceso de transición", ambas entidades firmaron un convenio para que la cooperativa Camet pueda seguir cobrando las facturas del servicio de gas. "Esta alternativa estará vigente temporalmente, hasta tanto la comunidad de Camet se familiarice con el abanico de soluciones que Camuzzi ofrece actualmente para autogestionar remotamente el suministro", remarcaron.

En este marco, desde la distribuidora también detallaron los distintos trámites que pueden llevarse a cabo de manera remota: Obtención de la factura; Pago de facturas; Oficina Virtual Camuzzi; y el Chat con agentes de Camuzzi.

Además, los usuarios pueden despejar dudas o canalizar consultas a través de un agente virtual (Chatbot) disponible en la página web de la compañía, como así también comunicarse telefónicamente al Call Center, disponible de lunes a viernes de 8 a 18 horas, en el teléfono 0810-555-3698.