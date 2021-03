Kiosqueros escolares llevaron su reclamo por trabajo a La Plata: "Tuvimos que sacar créditos para pagar sueldos"

A dos semanas del inicio de clases en Mar del Plata y a pesar de los sucesivos reclamos frente al Consejo Escolar, los kiosqueros escolares hasta el momento no pueden trabajar por las restricciones que realiza la Provincia por la pandemia. Ante la falta de respuestas, llevaron este viernes su reclamo a la sede de la Gobernación de Axel Kicillof.

"No sabemos por qué no podemos trabajar porque no hay una fundamentación técnica. El bufet quizás no, pero aunque sea que nos dejen vender las cosas envasadas. O que podamos trabajar por 60 días de manera provisoria, mientras ellos hacen el protocolo", lamentó en diálogo con 0223 Radio, Fernando Mendivil, que tiene un kiosco en la EET N°3.

A menos de 24 horas de haberse reunido con el intendente Guillermo Montenegro, que les mostró todo su apoyo a su reclamo, el comerciante se mostró desconcertado "ante la gran demora" en el territorio bonaerense y puso como ejemplo lo que sucedió en Rosario, donde una comerciante reclamó "y en dos días se lo habilitaron".

"Nos han dicho que nosotros tuvimos la culpa porque durante el 2020 no reclamamos. Pero nosotros no lo hicimos porque entendíamos la situación de pandemia y nos arreglamos con el ATP", recordó y dijo que este año "ya hubo que pagarles a nuestros empleados y hemos tenido que sacar créditos para eso".

Por último, confirmó que este viernes algunos comerciantes fueron a La Plata para insistir en el reclamo a Kicillof. "Nosotros no queremos conflictos con nadie. En el Consejo Escolar tampoco pueden hacer nada: nos recibió la consejera Natalia Russo y nos hizo un acta. Pero parece que hay una interna y a nosotros eso no nos sirve. Lo único que nos sirve es volver a trabajar, generar ingresos para los empleados y nuestras familias", completó Mendivil.