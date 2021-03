No habrá marcha: concejales prometieron tratar el martes el proyecto para reactivar la construcción

El Concejo Deliberante se comprometió a comenzar a tratar este mismo lunes el proyecto que plantea una serie de beneficios e incentivos para reactivar la construcción después de que la Uocra amenazara con una movilización ante la falta de avances en el expediente que se presentó en octubre junto al Gobierno de Guillermo Montenegro.

Desde el gremio que conduce César Trujillo confirmaron el cese de la protesta a partir del llamado personal que realizó la presidenta de la comisión de Obras del cuerpo deliberativo, la radical Marianela Romero. "La concejala aseguró que el día lunes pondrá en el orden del día para la reunión de la comisión prevista todos los expedientes relacionados con los incentivos para la industria de la construcción", se informó.

"Ante el compromiso asumido posponemos la movilización y seguimos en estado de alerta apostando a que los concejales tomen conciencia de la gran desocupación que estamos atravesando los marplatenses y aprueben los expedientes para generar trabajo digno, decente y registrado que es lo único que pedimos los trabajadores", ratificó al respecto la conducción local de la Unión Obrera de la República Argentina, en un comunicado.

La movilización había sido anunciada por Trujillo a 0223, en una entrevista donde mostró su enojo por el desinterés que se acusaba en el proyecto presentado en octubre. "Si no lo quieren votar, no hay problema. Pero por lo menos que expliquen por qué no lo hacen. Nadie dice por qué no avanza este proyecto", había señalado el sindicalista.

El dirigente, en la misma sintonía, había lamentado que los integrantes del cuerpo deliberativo "estén ocupados pensando en su interna y no atiendan los problemas de la gente y del pueblo trabajador". "Nosotros estamos sumamente preocupados por el invierno que se viene: todos los días tenemos el problema de que hay compañeros en la puerta del sindicato pidiendo trabajo", había asegurado.

A lo largo de la pandemia del coronavirus, la Uocra fue una de las voces más críticas dentro del ámbito de la construcción por la falta de inversiones privadas y la carencia de trabajo que se acusa. La problemática, de todos modos, viene de arrastre en Mar del Plata; de hecho, en febrero del año pasado, ya se había organizado una masiva protesta en las puertas de la Municipalidad para pedir por un reimpulso de la obra pública.

En el 2020, y por el impacto del parate general de la pandemia, en la industria local se acusó la pérdida de unos 8 mil puestos de trabajo registrado, según los sondeos del mismo sindicato. La falta de actividad no se extendió en el tiempo ante la decisión gremial de promover una "huelga a la japonesa" que hizo caso omiso a las restricciones del Gobierno de impedir el desarrollo de cualquier tipo de tarea por el eventual riesgo de contagio de Covid-19.