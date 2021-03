Advierten que hay un 30% menos de productos básicos en las góndolas de Mar del Plata

El Sindicato del Personal de Reposición Externa y/o Merchandising (Sipre) constató que hay un 30 por ciento menos de productos básicos en las góndolas de los supermercados minoristas y mayoristas de Mar del Plata y asoció este fenómeno con un proceso de "formación de precios" que finalmente se traduce en aumentos que impactan de lleno en el bolsillo de los consumidores.

El gremio advirtió que la situación se repite desde diciembre y señaló que los principales faltantes que observan por esta fecha están vinculados con variantes de aceites, mayonesas, arroz, fideos y queso. "Esto es una preocupación no solo para los trabajadores sino para el consumidor final porque no tiene la posibilidad de elegir otros productos", reconoció Gerardo Cussi, secretario general de la organización.

En declaraciones a 0223, el dirigente razonó que esta disminución de productos tiene origen con los posteriores aumentos que se aplican en el precio final. "En pleno menos de enero y febrero, por ejemplo, las góndolas de aceite estaban cubiertas con otros productos. Ahora mejoró un poco la situación pero estamos viendo un aumento del 32 por ciento: el litro y medio que antes valía 160 pesos hoy está 211 o 215 pesos según el lugar", graficó.

"Lo que vemos es que los proveedores no les están enviando los productos a las cadenas de supermercados si no aceptan los aumentos que ellos pretenden. Entonces, por una cuestión de formación de precios, muchos productos no terminan en las góndolas y ahí se genera el faltante", explicó el máximo referente del Sipre a nivel local, quien agregó: "A este ritmo, parece difícil no pasar el 29 por ciento de inflación que proyectó el Gobierno".

Cussi confirmó que este faltante se constató principalmente en supermercados mayoristas aunque también advirtieron el mismo fenómeno en establecimientos minoristas y en sucursales que dependen de las grandes cadenas. "Esperemos que el Estado se ponga en un rol de contralor de esta situación para que no haya más faltantes y se regulen los precios garantizando también el trabajo de todo nuestro sector", reclamó.

En este marco, el secretario general del sindicato denunció que también "hay muchos productos de Precios Cuidados" que no se encuentran en las góndolas. "Nos preocupa mucho que el consumidor no encuentre todas las referencias en las góndolas como corresponde", insistió el gremialista.