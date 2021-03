Ya hay cuatro rugbiers identificados por la brutal golpiza a un joven en un boliche

La investigación que se inició a partir de una pelea de grandes proporciones que terminó con un joven de 21 años internado a raíz de la golpiza que recibió permitió determinar las identidades de otros cuatro hombres que participaron de los incidentes durante la madrugada de este domingo en un boliche de Playa Grande.

A esa información accedieron los investigadores luego de analizar exhaustivamente las cámaras de seguridad del bar ubicado en la escollera Norte, aunque por estas horas se encuentran abocados a la búsqueda de nuevas imágenes.

Según trascendió, el hecho de violencia fue producto de una discusión entre, al menos, siete personas, todos jugadores de rugby de los clubes Mar del Plata y Sporting.

Como consecuencia de la trifulca, un joven -también jugador de rugby- perdió dos dientes y debió ser atendido por personal de una ambulancia del Same, que lo trasladó posteriormente al Hospital Privado de la Comunidad (HPC), en donde quedó internado por una fractura nasal.

Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal de turno Leandro Arévalo, quien caratuló la causa como lesiones graves.

Poco después del hecho, el padre de la víctima dijo en declaraciones a 0223 que el agresor "es un violento" y aseguró que tiene varias denuncias por originar este tipo de episodios. “Me enteré a las 5 de la mañana cuando mi hija abre la puerta de la habitación, me despierta y me dice que Santiago estaba internado en el HPC, por haber sufrido una golpiza. Estuvo convulsionando media hora tirado sobre la escollera hasta que vino una ambulancia. Te imaginás que estamos todos mal y esperemos que Santiago no tenga consecuencias en su salud por esto”, relató el hombre a este medio.