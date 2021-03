La familia de Mayra asegura que la mujer fue secuestrada por su ex pareja

La búsqueda de Mayra Belén Acosta, la mujer de 29 años que se ausentó de la clínica psiquiátrica de Punta Mogotes en la que estaba internada continúa pese a la viralización de un video casero que realizó la mujer en el que asegura que abandonó la institución médica por sus propios medios. Ahora, su tía y tutora legal Graciela Victorio asegura que Mayra fue secuestrada por su ex pareja.

“Hace 8 días que no sabemos nada de Mayra, ella tiene que volver a la clínica y continuar con su tratamiento”, dijo a 0223 Victorio tras asegurar que la mujer fue secuestrada por su ex pareja, que tiene denuncias por violencia de género. Además sostuvo que en las últimas horas fue recibida por el fiscal que entiende en la causa, que le comunicó que, por el momento, no hay novedades respecto al paradero de la paciente

Pese a que la joven grabó un video casero en el que asegura que no se escapó de la clínica y que decidió pelear por sus derechos, su tía sostiene que a Mayra “se la llevó este señor, que denuncié desde el mes de noviembre por violencia de género, porque la drogaba, se la llevaba de noche, la tenía encerrada, la golpeaba”, dijo.

"En la Clínica me dijeron que Mayra estaba aislada y que violentaron una reja para salir, pero no se hacen cargo de nada", apuntó la mujer visiblemente molesta con las autoridades del nosocomio en el que su sobrina recibía asistencia médica.

Según el relato de Victorio, el hombre que fue pareja de Mayra durante más de un año, tenía a su sobrina sometida. “Hace tiempo que vengo pidiendo protección para mi nieto", agregó.

Mayra fue vista por última vez este viernes en la clínica psiquiátrica de Punta Mogotes, es de contextura física mediana, mide 1.67 de altura, tiene pelo rubio largo, ojos marrones, tez blanca, posee brackets y un aro en la nariz

Ante cualquier información, comunicarse al 911, 0223-4840328 o con Red Solidaria MDP a través de sus redes sociales o mediante WhatsApp al 0223-155311774 o 0223-155799723.